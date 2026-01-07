En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este miércoles, 7 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 2791 (Excusado).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 7 de enero

1° 2791 11° 6589 2° 8804 12° 4951 3° 1054 13° 4796 4° 2858 14° 1881 5° 8895 15° 3912 6° 7136 16° 0372 7° 7372 17° 8402 8° 4791 18° 4533 9° 5396 19° 6190 10° 8686 20° 7258

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con excusado?

Soñar con un excusado puede simbolizar la necesidad de liberar emociones o pensamientos reprimidos. Este tipo de sueño a menudo refleja la búsqueda de deshacerse de situaciones o relaciones que ya no son útiles, indicando un deseo de purificación y renovación personal.

Además, el excusado en los sueños puede representar la ansiedad o el miedo a perder el control sobre ciertos aspectos de la vida. Puede ser una señal de que es momento de enfrentar problemas ocultos y dejar atrás lo que no sirve, permitiendo así un crecimiento emocional y espiritual.