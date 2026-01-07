En esta noticia
Este miércoles, 7 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 2791 (Excusado).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 7 de enero
|1°
|2791
|11°
|6589
|2°
|8804
|12°
|4951
|3°
|1054
|13°
|4796
|4°
|2858
|14°
|1881
|5°
|8895
|15°
|3912
|6°
|7136
|16°
|0372
|7°
|7372
|17°
|8402
|8°
|4791
|18°
|4533
|9°
|5396
|19°
|6190
|10°
|8686
|20°
|7258
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con excusado?
Soñar con un excusado puede simbolizar la necesidad de liberar emociones o pensamientos reprimidos. Este tipo de sueño a menudo refleja la búsqueda de deshacerse de situaciones o relaciones que ya no son útiles, indicando un deseo de purificación y renovación personal.
Además, el excusado en los sueños puede representar la ansiedad o el miedo a perder el control sobre ciertos aspectos de la vida. Puede ser una señal de que es momento de enfrentar problemas ocultos y dejar atrás lo que no sirve, permitiendo así un crecimiento emocional y espiritual.