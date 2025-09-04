Edición: Argentina
Información General
Resultado de la quiniela de Córdoba en la Matutina: las cifras ganadoras de este jueves 4 de septiembre

Resultados de la quiniela: estos fueron los números que salieron este jueves 4.

Este jueves, 4 de septiembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza6839 (Lluvia).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 4 de septiembre

 6839 11° 6056 
 2°9590 12° 9983 
 3°0708 13° 1998 
 4°5847 14° 9950 
 5°4918 15° 7520 
 6°6788  16° 4560 
 7°7614 17° 1145 
 8°7306 18° 6382 
 9°0191  19° 4419 
 10°1270 20° 6915 

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia puede simbolizar la purificación y la renovación emocional. La lluvia a menudo representa la liberación de tensiones y la llegada de nuevas oportunidades. Este sueño puede indicar que es momento de dejar atrás lo viejo y permitir que fluyan nuevas energías en tu vida.

Además, la lluvia en los sueños puede reflejar sentimientos de tristeza o melancolía. Si en el sueño la lluvia es intensa, puede sugerir que estás lidiando con emociones reprimidas. Es importante prestar atención a cómo te sientes en el sueño para interpretar su significado de manera más precisa.

