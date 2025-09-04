Resultado de la quiniela de Córdoba en la Matutina: las cifras ganadoras de este jueves 4 de septiembre
Resultados de la quiniela: estos fueron los números que salieron este jueves 4.
Este jueves, 4 de septiembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza6839 (Lluvia).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 4 de septiembre
|1°
|6839
|11°
|6056
|2°
|9590
|12°
|9983
|3°
|0708
|13°
|1998
|4°
|5847
|14°
|9950
|5°
|4918
|15°
|7520
|6°
|6788
|16°
|4560
|7°
|7614
|17°
|1145
|8°
|7306
|18°
|6382
|9°
|0191
|19°
|4419
|10°
|1270
|20°
|6915
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con lluvia?
Soñar con lluvia puede simbolizar la purificación y la renovación emocional. La lluvia a menudo representa la liberación de tensiones y la llegada de nuevas oportunidades. Este sueño puede indicar que es momento de dejar atrás lo viejo y permitir que fluyan nuevas energías en tu vida.
Además, la lluvia en los sueños puede reflejar sentimientos de tristeza o melancolía. Si en el sueño la lluvia es intensa, puede sugerir que estás lidiando con emociones reprimidas. Es importante prestar atención a cómo te sientes en el sueño para interpretar su significado de manera más precisa.
