Llega el túnel más largo de América Latina: contará con 40 kilómetros y reducirá tres horas de viaje.

Moverse por las montañas colombianas es todo un desafío. Pendientes, curvas y rutas estrechas dificultan el paso de mercancías y viajeros en una de las regiones más productivas del país. Sin embargo, esta situación está a punto de cambiar gracias a una de las obras de infraestructura más ambiciosas de América Latina.

El Túnel del Toyo, también conocido como Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, conectará el Valle de Aburrá con el Urabá antioqueño. Este túnel reducirá los viajes de unas siete horas a tan solo cuatro, acortando tiempos y distancias entre Medellín y los principales puertos del Caribe colombiano.

Llega el túnel más largo de América Latina: contará con 40 kilómetros y reducirá tres horas de viaje. Web Túnel del Toyo

Un túnel de 10 kilómetros en un corredor de 40

El proyecto abarca un total de 40 kilómetros de nuevas vías, que incluyen puentes, viaductos y túneles. El tramo de mayor relevancia es el túnel principal, que tendrá una extensión de 9,73 kilómetros, siendo así el más largo de América Latina. La construcción, que dio inicio en 2018, está programada para estar en operación entre 2026 y 2027.

Este proyecto conectará municipios como Cañasgordas, Santa Fe de Antioquia y Dabeiba, promoviendo una mejor integración de las comunidades y disminuyendo el aislamiento geográfico que ha limitado el desarrollo regional durante varias décadas.

Llega el túnel más largo de América Latina: contará con 40 kilómetros y reducirá tres horas de viaje. Web Túnel del Toyo

Menos tiempo en el camino, más oportunidades económicas

La reducción de tres horas en el tiempo de trayecto impactará de manera directa en la economía local. Antioquia podrá exportar productos agrícolas e industriales con mayor rapidez, mientras que Urabá ganará relevancia como punto logístico clave hacia los puertos del Caribe.

Para el turismo y la movilidad diaria, el ahorro de tiempo resulta también significativo: menor consumo de combustible, reducción del desgaste vehicular y aumento de la seguridad vial. Desde el Gobierno colombiano subrayan que esta obra facilitará la integración económica entre el interior y la costa, mejorando así la competitividad nacional.

De acuerdo con el cronograma oficial del Instituto Nacional de Vías (Invías), la entrega del corredor completo está programada para finales de 2026 y comienzos de 2027, aunque fuentes como Forbes Colombia y El Tiempo indican que el plazo más realista es julio de 2027.

El sector 1 del tramo 2 podría estar listo en diciembre de 2026, sin embargo, los sistemas electromecánicos, cuyo contrato de instalación tiene un plazo de 17 meses desde su firma en diciembre de 2025, no estarían operativos antes de mediados de 2027.

Europa inicia su mayor megaobra hasta la fecha

En el continente europeo, la obra sobresaliente es el Brenner Base Tunnel, el cual establecerá una conexión entre Italia y Austria a través de un trazado subterráneo de 64 kilómetros. Este túnel ferroviario se convertirá en el más extenso del mundo al finalizar su construcción. Con una inversión total de 10.500 millones de euros, esta infraestructura atraviesa los Alpes y transformará el transporte transfronterizo en Europa.

Esta obra permitirá que mercancías y viajeros crucen la frontera con mayor celeridad, proporcionando un menor impacto ambiental y constituyendo un avance significativo hacia la movilidad sostenible.