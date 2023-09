¿Real o Fake? Muestran a un fantasma en el lugar exacto donde murió Huguito Flores

La música tropical se colocó el lazo negro en señal de luto. No es para menos: aún dura la melancolía por la intempestiva muerte de Huguito Flores, quien falleció en un accidente vial sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de la localidad de Garza (Santiago del Estero). Y, sorpresivamente, este lunes volvió a ser tendencia su nombre debido a que apareció un fantasma en el lugar del trágico choque.

El último miércoles a la madrugada, el artista de 58 años se dirigía a Buenos Aires para hacer una serie de presentaciones y viajaba junto con algunos miembros de su familia. A partir del fuerte impacto que padeció también fallecieron su hermano y su esposa, mientras que una de las hijas de la pareja (de trece años) quedó internada en grave estado.

Su carrera se remonta a la década del 80, y a lo largo de los años el "Super", como era conocido, se volvió en un referente con canciones como "Cómo le explico a mi corazón", "Manos de Tijera" y "Te hubieras ido antes". En ese sentido, a menos de una semana de la noticia que nadie quería escuchar, sus fanáticos invadieron las redes sociales por un video que se viralizó.

En TikTok se ramificó la filmación en la que una persona recorrió la ruta en la que murió Huguito Flores y encontró la escena del impacto. En la grabación se vislumbra de lejos una persona con ropas blancas, aunque cuando se acerca el auto al lugar, la imagen se esfumó y ya no estaba, por lo que los usuarios aseguran que se trataría del cantante.

La publicación acumuló más de 770 mil reproducciones y más de 27 mil me gusta en pocas horas. Además las reacciones en los comentarios fueron variadas. Algunos especularon que la figura blanca podría ser el "fantasma" de Huguito Flores; los más escépticos entienden que simplemente se trataba de un tanque de agua que se veía a lo lejos y que se cortaba la grabación justo cuando pasaba de la vista.

De fondo se escuchaba la canción "Tres Noches" de Súper Quinteto, la banda musical que integró años atrás el artista, quien en el último tiempo se había consagrado como solista. " Tres noches han pasado, y yo, lo mismo; es mi castigo por herir tus sentimientos; con las lágrimas en mi alma, no he podido; no sé si volverás, y muero ", dice la letra.

Cómo sigue la causa por la muerte de Hugito Flores

Este lunes 25 de septiembre declaró el conductor del camión que protagonizó el fatal accidente. El interrogatorio está encabezado por la fiscal Celia Inés Mussi, y el objetivo es determinar las circunstancias en las que se produjo el choque en la Ruta 34.

Lo que la Justicia debe determinar es la calificativa que impondrá. Según detalla El Liberal, la carátula de la causa podría definirse entre las siguientes: Triple homicidio culposo y lesiones gravísimas, en accidente de tránsito; Triple homicidio simple con dolo eventual y lesiones gravísimas en accidente de tránsito.

Este último, señala que el camionero de 30 años estaba consciente de la condición en la que se encontraba el vehículo, por lo que no podía estar en la ruta, pero no hizo nada para evitar este desenlace.