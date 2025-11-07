Buenos días, bienvenidos a la cobertura EN VIVO de los resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia del viernes, 7 de noviembre de 2025.

Aquí podrán ver los resultados del sorteo de la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna con sus respectivos ganadores.

Resultados Quiniela Matutina Provincia

A la cabeza: 1937 - El dentista

Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Matutina Provincia del viernes 7 de noviembre de 2025:

1. 1937 11. 8931 2. 2068 12. 0326 3. 8267 13. 5311 4. 3974 14. 9419 5. 4097 15. 3528 6. 9535 16. 7149 7. 9398 17. 8808 8. 4078 18. 7405 9. 4337 19. 1515 10. 1402 20. 3919

Resultados Quiniela Matutina Nacional

A la cabeza: 2961 - La escopeta

Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Matutina Nacional del viernes 7 de noviembre de 2025:

1. 2961 11. 2571 2. 1927 12. 5507 3. 8892 13. 1980 4. 6282 14. 3572 5. 4081 15. 4935 6. 6927 16. 7911 7. 5573 17. 6630 8. 8002 18. 6485 9. 2190 19. 6200 10. 4111 20. 9496

Letras: C- F - P- Y