En esta noticia

Buenos días, bienvenidos a la cobertura EN VIVO de los resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia del viernes, 7 de noviembre de 2025.

Aquí podrán ver los resultados del sorteo de la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna con sus respectivos ganadores.

Resultados Quiniela Matutina Provincia

  • A la cabeza: 1937 - El dentista

Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Matutina Provincia del viernes 7 de noviembre de 2025:

1.193711.8931
2.206812.0326
3.826713.5311
4.397414.9419
5.409715.3528
6.953516.7149
7.939817.8808
8.407818.7405
9.433719.1515
10.140220.3919

Resultados Quiniela Matutina Nacional

  • A la cabeza: 2961 - La escopeta

Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Matutina Nacional del viernes 7 de noviembre de 2025:

1.296111.2571
2.192712.5507
3.889213.1980
4.628214.3572
5.408115.4935
6.692716.7911
7.557317.6630
8.800218.6485
9.219019.6200
10.411120.9496

Letras: C- F - P- Y