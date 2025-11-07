Buenos días, bienvenidos a la cobertura EN VIVO de los resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia del viernes, 7 de noviembre de 2025.
Aquí podrán ver los resultados del sorteo de la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna con sus respectivos ganadores.
Resultados Quiniela Matutina Provincia
- A la cabeza: 1937 - El dentista
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Matutina Provincia del viernes 7 de noviembre de 2025:
|1.
|1937
|11.
|8931
|2.
|2068
|12.
|0326
|3.
|8267
|13.
|5311
|4.
|3974
|14.
|9419
|5.
|4097
|15.
|3528
|6.
|9535
|16.
|7149
|7.
|9398
|17.
|8808
|8.
|4078
|18.
|7405
|9.
|4337
|19.
|1515
|10.
|1402
|20.
|3919
Resultados Quiniela Matutina Nacional
- A la cabeza: 2961 - La escopeta
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Matutina Nacional del viernes 7 de noviembre de 2025:
|1.
|2961
|11.
|2571
|2.
|1927
|12.
|5507
|3.
|8892
|13.
|1980
|4.
|6282
|14.
|3572
|5.
|4081
|15.
|4935
|6.
|6927
|16.
|7911
|7.
|5573
|17.
|6630
|8.
|8002
|18.
|6485
|9.
|2190
|19.
|6200
|10.
|4111
|20.
|9496
Letras: C- F - P- Y