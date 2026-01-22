En esta noticia ¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Bienvenidos a la cobertura EN VIVO de los resultados de la quiniela Nacional y Provincia del jueves, 22 de enero de 2026.

Seguí en directo los sorteos de la jornada: Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna . Consultá aquí los números que salieron.

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los competidores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.