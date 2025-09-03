Lotería
Quiniela de Tucumán en la Nocturna: estos son los resultados del martes 2 de septiembre
Conocé cuáles son los resultados del último sorteo de la quiniela de Tucumán.
En esta noticia
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este martes, 2 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 0205 (Gato).
|1°
|0205
|11°
|7916
|2°
|2095
|12°
|1672
|3°
|5088
|13°
|9796
|4°
|1990
|14°
|4945
|5°
|0997
|15°
|0016
|6°
|6772
|16°
|7560
|7°
|0475
|17°
|5928
|8°
|8387
|18°
|1981
|9°
|0638
|19°
|8493
|10°
|6269
|20°
|2807
¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?
La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.
¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?
La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.
