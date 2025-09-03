Edición: Argentina
Quiniela de Tucumán en la Nocturna: estos son los resultados del martes 2 de septiembre

Conocé cuáles son los resultados del último sorteo de la quiniela de Tucumán.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este martes, 2 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 0205 (Gato).

 1°0205 11°7916 
 2095  12°1672
 3°5088  13°9796 
 1990  14°4945 
 0997  15°0016 
 6°6772  16°7560
 0475  17°5928 
 8387  18°1981 
 0638  19°8493 
 10°6269 20°2807 

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

