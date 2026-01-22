Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este jueves, 22 de enero de 2026. A la cabeza salió el 0842 (Zapatillas).

1° 0842 11° 7029 2° 3337 12° 3431 3° 1282 13° 2537 4° 0089 14° 2677 5° 4040 15° 5500 6° 8268 16° 2175 7° 4982 17° 6425 8° 8521 18° 9867 9° 7397 19° 2663 10° 4318 20° 5334

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El valor del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.