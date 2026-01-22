En esta noticia
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este jueves, 22 de enero de 2026. A la cabeza salió el 0842 (Zapatillas).
|1°
|0842
|11°
|7029
|2°
|3337
|12°
|3431
|3°
|1282
|13°
|2537
|4°
|0089
|14°
|2677
|5°
|4040
|15°
|5500
|6°
|8268
|16°
|2175
|7°
|4982
|17°
|6425
|8°
|8521
|18°
|9867
|9°
|7397
|19°
|2663
|10°
|4318
|20°
|5334
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.
¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?
El valor del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.