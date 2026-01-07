En esta noticia Consejos para jugar con responsabilidad

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una manera de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

Seguí en vivo los resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles, 7 de enero de 2026: en esta cobertura iremos actualizando, jugada por jugada, los números ganadores de cada sorteo del día. Desde la previa hasta el sorteo nocturno, encontrá acá toda la información en tiempo real para no perderte ningún resultado.