Este lunes, 2 de marzo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 4503 (San Cono). Soñar con San Cono puede simbolizar la búsqueda de protección y guía en momentos de incertidumbre. Este santo es conocido por ayudar a quienes enfrentan dificultades, por lo que su presencia en los sueños puede reflejar un deseo de apoyo espiritual. Además, el sueño puede indicar la necesidad de tomar decisiones importantes en la vida. San Cono, como figura de fe, puede inspirar confianza y motivación para seguir adelante a pesar de los obstáculos que se presenten. Los sorteos se efectúan de lunes a viernes en dos intervalos: vespertino a las 15.00 horas y nocturno a las 21 horas y los sábados solo en horario nocturno. Durante cada sorteo se extraen 20 bolillas con orden asignado. Las apuestas ganadoras se determinan si el número jugado aparece dentro del rango de premios escogidos. El monto del premio varía según si se acertó una, dos o tres cifras y puede llegar hasta 500 veces el dinero apostado.