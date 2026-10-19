Qué significa la señal de tránsito con un rombo amarillo, dos rampas inclinadas y ondas de agua debajo.

Las señales de tránsito cumplen un papel fundamental para anticipar posibles riesgos en la vía pública y ayudar a los conductores a circular de manera segura. Algunas son fáciles de reconocer, pero otras presentan dibujos particulares que pueden generar dudas sobre su significado.

Una de ellas es la señal preventiva con un rombo amarillo, dos rampas inclinadas y ondas de agua debajo. Su diseño advierte sobre la proximidad de una estructura que puede modificar las condiciones habituales de circulación y requiere que los conductores presten especial atención.

Qué significa la señal del rombo amarillo con dos rampas inclinadas y ondas de agua

Esta señal indica la aproximación a un puente levadizo, rotatorio o flotante que eventualmente puede encontrarse en una posición que interrumpa el paso de los vehículos.

Qué significa la señal del rombo amarillo con ondas de agua. Gemini IA.

El pictograma representa esquemáticamente las riberas de un río vistas en corte transversal desde el lecho, con un puente doble levantado en sus cabeceras. Por eso, no se trata de una advertencia genérica sobre agua en la calzada, sino de la presencia de un puente que puede cambiar de posición y obstaculizar temporalmente la circulación.

Ante esta señal, los conductores deben reducir la velocidad, prestar atención al estado del puente y respetar las indicaciones de la señalización instalada en el lugar. Si el paso está interrumpido, deberán detenerse y esperar hasta que se habilite nuevamente la circulación.

Qué dice la Ley de Tránsito sobre esta señal preventiva

La descripción oficial de esta señal se encuentra en el Anexo L del Decreto Reglamentario 779/1995, correspondiente al capítulo de señales preventivas de la normativa de tránsito argentina.

Según esa disposición, la señal advierte sobre la aproximación a un puente levadizo, rotatorio o flotante que eventualmente puede estar en una posición que interrumpa la vía.

Además, la normativa establece que este tipo de obstáculo debe contar con señalización luminosa y sonora, que se utiliza ante el levantamiento del puente, junto con los respectivos paneles de aproximación, similares a los empleados en los cruces ferroviarios.

De esta manera, la señal busca anticipar una posible interrupción del tránsito y alertar a los conductores para que circulen con precaución.