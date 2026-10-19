El clima parece no dar tregua en el oeste argentino. Mendoza y Neuquén tendrán varios días de inestabilidad, con lluvias, tormentas eléctricas y nevadas en zonas de montaña. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el mal tiempo se extenderá durante gran parte de la semana, aunque se espera una mejora progresiva hacia el viernes.

Lluvias en Mendoza y Neuquén: qué zonas afectarán el lunes 19 de octubre

El lunes 19 de octubre comenzará con condiciones inestables en gran parte de Mendoza y Neuquén, donde se esperan precipitaciones en distintas localidades y regiones.

En Mendoza, las lluvias alcanzarán a la Ciudad de Mendoza y San Rafael, además de sectores del centro y sur provincial. En la cordillera, en zonas como Puente del Inca, se esperan nevadas.

En Neuquén, la capital provincial tendrá tormentas con actividad eléctrica, una condición que también se extenderá al norte y centro de la provincia. En el sur neuquino, localidades turísticas como San Martín de los Andes y Villa La Angostura registrarán precipitaciones.

Lluvias en Mendoza y Neuquén: qué zonas afectarán el lunes 19 de octubre. Generado con ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Cómo seguirá el clima en Mendoza y Neuquén el martes 20 y miércoles 21

La inestabilidad continuará durante el martes 20 de octubre, con tormentas eléctricas en las zonas de Neuquén y Mendoza afectadas por el mal tiempo.

Para el miércoles 21, el panorama será similar: las lluvias y las tormentas seguirán presentes, por lo que las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables en ambas provincias.

De esta manera, la primera mitad de la semana estará marcada por la nubosidad y las precipitaciones, con condiciones que podrían afectar las actividades al aire libre y los traslados en las zonas más comprometidas.

Cuándo mejora el clima en Mendoza y Neuquén: el pronóstico para el jueves 22 y viernes 23

El jueves 22 comenzará una mejora en el norte de Mendoza, donde las condiciones tenderán a estabilizarse. Sin embargo, en Neuquén continuará la inestabilidad, con probabilidad de precipitaciones en distintos puntos de la provincia.

La mejora más importante llegaría el viernes 23 de octubre. Para esa jornada se espera una disminución de las precipitaciones y la posibilidad de que aparezcan algunos ratos de sol en determinados sectores de Mendoza y Neuquén.

A pesar de este cambio, la nubosidad seguirá predominando en buena parte de la región. Así, el cierre de la semana mostraría un panorama más favorable después de varios días consecutivos de lluvias y tormentas.