La compensación económica por divorcio es un mecanismo previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación para reparar el desequilibrio económico que puede sufrir uno de los cónyuges como consecuencia de la ruptura matrimonial.

Según se explica en el CCCN, puede establecerse mediante un acuerdo entre las partes o, si no lo hay, ser determinada por un juez.

Qué es la compensación económica por divorcio y cómo se paga

La compensación consiste en una suma de dinero o una prestación destinada a compensar el desequilibrio económico que el divorcio provoca en uno de los cónyuges respecto del otro , en caso que se produzca.

Alianzas de matrimonio en un divorcio. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La compensación, por su parte, puede abonarse mediante un pago único, una renta por un plazo determinado o el usufructo de determinados bienes , entre otras modalidades.

Su finalidad es atender las consecuencias económicas derivadas de la organización de la vida familiar durante el matrimonio. Además, es importante remarcar que no implica una división automática de los bienes ni se concede por el solo hecho de que se haya dictado el divorcio.

En qué casos corresponde solicitar una compensación económica

Para solicitarla, es necesario demostrar que existe un desequilibrio económico manifiesto relacionado con la ruptura matrimonial y que esa situación representa un empeoramiento respecto de la posición que tenía la persona durante el matrimonio.

Al evaluar el pedido, se pueden considerar distintos factores, entre ellos:

El patrimonio de cada cónyuge al inicio del matrimonio y al momento de la presentación de la demanda de divorcio.

La dedicación que cada uno brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos durante la convivencia y después de la separación.

La edad y el estado de salud de ambos cónyuges y de sus hijos.

La capacidad laboral de quien solicita la compensación y sus posibilidades de acceder a un empleo.

Estos elementos permiten analizar las circunstancias particulares del matrimonio y determinar si corresponde fijar una compensación económica.

Qué pasa si no hay acuerdo sobre la compensación económica

Si los cónyuges no llegan a un acuerdo sobre la compensación, la decisión queda en manos de un juez. Para establecer si corresponde otorgarla y determinar su alcance, deberá evaluar las pruebas presentadas y las condiciones económicas y familiares de ambas partes.

La compensación puede fijarse en dinero, mediante una renta o a través del usufructo de determinados bienes, según las circunstancias del caso y lo que se resuelva judicialmente.

Cuánto tiempo hay para pedir la compensación económica

El Código Civil y Comercial establece un plazo de caducidad de seis meses para solicitar la compensación económica. El pedido debe realizarse dentro de ese período, contado desde la fecha en que se dicta la sentencia de divorcio.

Por eso, es importante tener en cuenta el plazo legal al momento de iniciar el reclamo, ya que dejarlo vencer puede impedir que la compensación sea solicitada posteriormente.