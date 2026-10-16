Un jubilado de 86 años falleció tras sufrir un trágico accidente con su propio vehículo. El dramático episodio ocurrió en la zona céntrica de El Calafate durante el mediodía cuando la víctima realizaba sus actividades habituales.

El hombre se disponía a iniciar su marcha como de costumbre, pero la camioneta comenzó a desplazarse de manera imprevista tras el encendido. La fuerza de la embestida derribó al conductor sobre el asfalto.

¿Cómo fue el trágico accidente del jubilado?

La secuencia duró apenas unos segundos ante la vista de los testigos. El rodado arrolló al anciano antes de detener su marcha en el lugar. Los vecinos presentes llamaron de inmediato a los servicios de emergencia.

El operativo de asistencia se desplegó de forma rápida en la calle. Una ambulancia acudió para socorrer al damnificado en el sitio del hecho y los médicos brindaron los primeros auxilios dentro del rodado asistencial.

El herido ingresó al Hospital SAMIC con politraumatismos severos mientras la gravedad de las lesiones complicó el cuadro clínico desde el primer instante. Los profesionales a cargo intentaron estabilizar sus signos vitales en la guardia.

El operativo policial en Calafate. Policía de Santa Cruz.

Peritajes para determinar la causa del siniestro

El paciente falleció pocas horas después a causa de los daños recibidos. Los peritos policiales secuestraron el transporte para iniciar las revisiones técnicas mientras la Justicia busca precisar las fallas que desencadenaron la fatalidad.