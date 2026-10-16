En 1946, un pequeño grupo de castores canadienses llegó a Tierra del Fuego por un objetivo económico: desarrollar la industria peletera (dedicada a la fabricación de indumentaria con pieles de animales) en el extremo sur de la Argentina.

La especie Castor Canadensis, originaria de América del Norte, encontró condiciones favorables para reproducirse y expandirse en el territorio fueguino.

Sin depredadores naturales equivalentes a los de su hábitat de origen y con abundantes recursos disponibles, ocho décadas después el animal colonizó gran parte de las cuencas de la región y transformó ambientes que evolucionaron durante miles de años sin su presencia.

Cómo llegó el castor canadiense a Tierra del Fuego y cómo cambió el ecosistema

La introducción del castor respondió a una iniciativa productiva. En 1946 se liberaron ejemplares provenientes de Canadá en la cuenca del río Claro, en las proximidades del lago Fagnano, con la expectativa de aprovechar su piel.

Sin embargo, el resultado fue muy diferente del esperado: la adaptación al ambiente austral y su capacidad reproductiva favorecieron una expansión que superó los límites del área original de liberación. Con el paso de las décadas, el roedor avanzó por los sistemas fluviales de la Isla Grande de Tierra del Fuego, tanto en el sector argentino como en el chileno.

Según documentos del proyecto nacional sobre especies exóticas invasoras, la población de castores en Tierra del Fuego llegó a estimarse en alrededor de 100.000 ejemplares.

El problema no radica únicamente en la cantidad de animales, ya que la principal preocupación es su capacidad para modificar el entorno: al talar árboles y construir diques, el castor altera el funcionamiento de los ecosistemas y afecta la recuperación de los bosques nativos.

El impacto de los diques de castores: cómo modifican los ríos y los arroyos

Una de las principales características del Castor canadensis es su capacidad para construir diques con troncos, ramas, hojas y barro. Estas estructuras permiten regular el nivel del agua y crear condiciones favorables para su refugio y alimentación.

En Tierra del Fuego, sin embargo, esa actividad genera cambios en la dinámica natural de los cursos de agua. Los diques frenan o desvían el flujo, favorecen la acumulación de sedimentos y nutrientes e inundan sectores que antes estaban cubiertos por vegetación terrestre.

Las consecuencias alcanzan a los ambientes acuáticos y a las zonas de ribera. La modificación de los niveles de agua puede transformar hábitats, alterar las condiciones del suelo y afectar las comunidades de plantas y animales asociadas a esos ambientes.

El impacto también puede continuar después de que los animales abandonan un dique. Los embalses dejan áreas inundadas o suelos alterados que, al secarse, pueden favorecer la instalación de especies vegetales exóticas y dificultar la recuperación del ambiente original.

De acuerdo con la información del proyecto nacional sobre especies exóticas invasoras, alrededor del 95% de las cuencas de Tierra del Fuego están colonizadas por castores, una extensión que refleja la magnitud territorial del fenómeno.

La pérdida de bosques nativos: por qué la lenga y el ñire están entre las especies afectadas

La actividad de los castores puede modificar el paisaje y afectar la vegetación de las zonas donde se establecen. Imagen Ilustrativa - El Cronista Argentina.

Para alimentarse y construir sus diques, los castores cortan árboles y arbustos, incluidos ejemplares de lenga, ñire y guindo, especies características de los bosques australes.

La inundación prolongada puede provocar la muerte de árboles y modificar las condiciones del suelo. A esto se suma la pérdida de vegetación ribereña, que cumple un papel importante en la protección de las márgenes y en el mantenimiento de los hábitats asociados a los ríos.

Uno de los aspectos más preocupantes es el tiempo necesario para recuperar estos ambientes. Según los datos difundidos por organismos ambientales nacionales, los bosques de lenga pueden necesitar alrededor de 200 años para recuperarse .

El castor provoca pérdidas económicas por US$ 66 millones al año en Tierra del Fuego, según un informe

Una publicación oficial estimó en US$ 66.556.975 anuales las pérdidas económicas asociadas a la invasión del castor canadiense en el sector argentino de Tierra del Fuego.

La evaluación contempló el impacto sobre el valor de la tierra, las actividades productivas y la capacidad de los bosques para capturar carbono.

El cálculo expone que las consecuencias van más allá del daño ambiental: también representan un costo económico relacionado con la degradación de los ecosistemas y la pérdida de servicios ambientales.

Cómo controla la Argentina la invasión del castor canadiense en Tierra del Fuego

Para frenar la expansión del castor canadiense, la Argentina implementó operativos de captura y remoción de ejemplares en áreas piloto de Tierra del Fuego, con el objetivo de reducir las poblaciones invasoras y recuperar los ambientes afectados.

Según el Proyecto Castor del Gobierno argentino, se trabajó en ocho áreas piloto del sector argentino de la Isla Grande de Tierra del Fuego. En estos lugares se realizaron tareas intensivas de remoción para controlar la especie y estudiar los cambios ambientales de liberar los ecosistemas de su presencia.

A su vez, la Argentina y Chile impulsaron iniciativas de cooperación para coordinar las estrategias de manejo, intercambiar información y evitar que la expansión de la especie desde zonas vecinas reduzca la efectividad de las medidas.

El castor canadiense y un desafío ambiental que persiste 80 años después

En la actualidad, su presencia plantea dos desafíos: proteger los ecosistemas afectados y gestionar una población que fue trasladada por intervención humana a un ambiente ajeno a su hábitat natural.

Una iniciativa que buscó generar un aprovechamiento de las pieles dio lugar a un problema ambiental complejo, cuyas consecuencias alcanzan tanto a la biodiversidad nativa como a los propios animales introducidos, hoy sujetos a medidas de manejo que afectan en su calidad de vida.