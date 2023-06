¿Qué pasó con Cecilia Strzyzowski? Los siniestros detalles del plan que habría concretado la familia Sena

A dos semanas de la desaparición de Cecilia Strzyzowski, cada vez se vuelve más fuerte la hipótesis de que la familia Sena habría ideado un siniestro plan para engañar a la joven, asesinarla y luego deshacerse del cuerpo en un puerto de Chaco.

"César y Emerenciano Sena, Marcela Acuña y Gustavo Obregón, se pusieron de acuerdo para darle muerte a Cecilia. Le hicieron el cuento del viaje y el día que tenía que volar, desapareció ", aseguró una fuente judicial a Infobae.

A medida que avanza la investigación, surgen nuevas pruebas que complican a los imputados e insinúan la premeditación del crimen: desde contradicciones en los testimonios, la confesión de uno de los imputados hasta las imágenes de las cámaras de seguridad.

Cronología: ¿Qué pasó con Cecilia Strzyzowski?



Según la investigación, se prevé que hubo un plan para matarla en el que estuvieron involucrados su pareja, César Sena (19) y sus padres, dos influyentes piqueteros que iban como precandidatos en la lista del gobernador , Jorge Capitanich.

Todo inició el 1° de junio, cuando Cecilia arribó con su pareja a la casa de sus suegros para pasar la noche. A la mañana siguiente, ambos debían viajar desde Corrientes hasta Ushuaia, donde él empezaría un nuevo trabajo.

Cecilia Strzyzowski y César Sena.

Sin embargo, desde ese día no hubo más rastros de ella y el 6 de junio, su madre presentó la denuncia en la comisaría Tercera de Resistencia por su desaparición.

¿Por qué la justicia cree que fue un femicidio?



Las razones son varias, pero un claro indicio es que la última ubicación que registra el celular de Cecilia antes de desaparecer fue en el campo de sus suegros .

En su declaración, César Sena aseguró que tuvieron una discusión previa al viaje y que ella agarró su billetera, su celular y se fue caminando . No obstante, "su celular se reporta a la par del de ella hasta que el lunes 5 de junio todos los celulares se apagan", especificaron fuentes del caso al medio mencionado.

Además, fue él quien le habría dicho a su suegra Gloria Romero que a Cecilia "se le había roto el celular". Es decir que, no tendría sentido que le mienta si, como afirmó, no sabía dónde se encontraba su ex pareja .

La confesión de uno de los imputados



Gustavo Melgarejo, casero del campo de los Sena, fue el único de los siete imputados por el delito que declaró frente a los fiscales. Allí, reveló detalles del presunto homicidio que conmocionó a Chaco.

El casero de la familia Sena.

Él confesó haber visto a la joven "amordazada, con vida y en el asiento trasero de una camioneta" en la que viajaba César Sena y Gustavo Obregón (esposo de la asistente del matrimonio, Fabiana González, ambos también acusados del crimen).

Además, el empleado de la familia sostuvo que se deshicieron del cuerpo en Puerto Tirol. No obstante, en el peritaje no encontraron evidencia que confirme el crimen.

Las cámaras de seguridad de la familia Sena



Otro punto clave del expediente son las imágenes de las cámaras de seguridad que registran a Cecilia ingresando a la casa de los Sena, en la mañana del viernes 2 de junio. Entonces, se confirma que este día no realizó su viaje previsto a Ushuaia.

Las cámaras de seguridad frente al campo de la familia Sena. Fuente: Diario Norte.

Por otra parte, en las imágenes que compartió Diario Norte, no hay ningún video que pueda demostrar su salida del campo ubicado en Santa María de Oro, Resistencia. "De allí salió sin vida" , aseguró una fuente del caso a Infobae.

Mientras que, horas más tarde, se ve a Fabiana González y Gustavo Obregón discutir en la puerta de la vivienda.

El video de una testigo que complica al clan Sena





Diferentes personas allegadas a la familia brindaron fuertes evidencias del crimen y, si bien su testimonio es confidencial , se dio a conocer un desgarrador video de la testigo Magalí Fernández Leyes.

"No quiero saber nada de lo que se dice, simplemente quiero aportar a que esto se aclarezca" , expresó la joven que se desempeñaba como prensa de la organización política que lidera el matrimonio piquetero.

En la grabación, manifestó su preocupación por el bienestar de sus hijos y aseguró que "una persona se acercó a ellos para llevárselos". "Le s voy a pedir que no dejen a mis hijos solos. Yo no me voy a suicidar, yo no me voy a matar" , sentenció, después de declarar.

Las macabras pruebas que encontraron en el rastrillaje



En el peritaje que se realizó en el campo de la familia "se detectaron restos óseos" que están bajo investigación. Además, encontraron sangre, prendas de vestir y documentación quemada, un machete, una sierra de cocina, municiones y palas.

Rastrillaje policial en el campo de la familia Sena.