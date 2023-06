Caso Cecilia Strzyzowski: el desgarrador video de una testigo y las estremecedoras pruebas que apuntan al clan Sena

Cecilia Strzyzoswski fue vista por última vez el 1° de junio. Desde su desaparición, la investigación se centró en su ex pareja César Sena, hijo de dos piqueteros de Chaco que tienen una fuerte participación política con el actual gobernador Jorge Capitanich.



En este marco, dieron a conocer el desgarrador video de una testigo del caso que podría complicar a la influyente familia.

"No me voy a suicidar" , aseveró la joven, en el descargo que transmitió Luis Majul por LN+.

Al momento, la Justicia detuvo a siete sospechosos de participar del presunto femicidio, entre ellos, la ex pareja de la víctima, sus suegros, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, y trabajadores que asistían a la familia en el campo donde habría ocurrido el crimen.

Caso Cecilia Strzyzoswski: e l fuerte video de una testigo que complica al clan Sena



La joven implicada con el caso se llama Magalí Fernández Leyes y se desempeñaba como prensa en la organización política que lidera la pareja piquetera.

"No quiero saber nada de lo que se dice, simplemente quiero aportar a que esto se aclarezca", expresó en la grabación. Asimismo, aseguró que emocionalmente "no está bien" y que, desde que se presentó como testigo,

"sus hijos no están con ella".

"Es por una cuestión de seguridad. No dejen que mis hijos se separen, no dejen que ellos vayan a donde no quiere ir", subrayó Fernández Leyes , de forma desesperada.

La ex trabajadora del Movimiento Socialista de Chaco denunció que "una persona se acercó para poder llevarse" a sus hijos. "Le s voy a pedir que no dejen a mis hijos solos. Yo no me voy a suicidar, yo no me voy a matar" , enfatizó.

Caso Cecilia Strzyzoswski: las pruebas que encontraron en el campo de la familia Sena



La joven de 28 años debía viajar a Ushuaia con su marido. Sin embargo, al día siguiente, la madre recibió un mensaje de que se le había roto el celular a Cecilia y, desde ahí, no tuvo más noticias sobre ella .

Según determinó la investigación policial, la última ubicación que registra el teléfono de la víctima es en uno de los terrenos de sus suegros, donde hallaron indicios del presunto femicidio.

Peritaje en el campo de la familia Sena.

En este marco, realizaron un intenso rastrillaje en el campo ubicado en la zona rural de la localidad de Campo Rossi. "Se detectaron restos óseos", informaron. Además, se incautaron prendas de vestir y documentación que fue quemada a los pocos días de la desaparición.

"Quiero que me consigan el cuerpo de su hija, lo que haya quedado. Es doloroso lo que voy a decir, pero me dicen de una sierra, un machete con sangre... no tengo esperanzas. Ninguna esperanza" , manifestó su madre Gloria Romero.

En el lugar, se investigan restos de sangre, un machete, una sierra de cocina, municiones y palas.

Últimas noticias del caso Cecilia Strzyzoswski



La fiscalía determinó cambiar la calificación del delito de desaparición a femicidio e imputaron a la familia como "coautora de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas".

Jorge Capitanich junto a Emerenciano Sena.

Durante la tarde del marte, se tomó declaración a los siete acusados, pero solo uno se animó a declarar. Se trata de Gustavo Melgarejo, casero del campo donde encontraron pruebas que podrían confirmar el crimen.

