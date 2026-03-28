Tener plantas en casa suele asociarse con bienestar, energía positiva y contacto con la naturaleza. Sin embargo, no todas las especies generan el mismo efecto en los ambientes. Según el Feng shui, una de las disciplinas más consultadas para armonizar los espacios, el cactus en el living puede ser un problema si no se ubica correctamente. Aunque es una planta resistente, decorativa y fácil de mantener, los especialistas advierten que su presencia en ciertos lugares del hogar puede generar tensión energética, discusiones y sensación de incomodidad. Por eso, muchos recomiendan retirarlo del living cuanto antes o reubicarlo en mejores zonas. El Feng shui sostiene que todo objeto emite un tipo de energía, conocida como chi. En el caso de los cactus, sus espinas representan una energía defensiva y cortante, que puede interferir con la armonía del ambiente. El living, al ser un espacio de encuentro, descanso y socialización, necesita una energía suave y fluida. Cuando hay un cactus en este ambiente, se cree que puede potenciar el estrés, favorecer discusiones o generar una sensación de incomodidad difícil de explicar. No se trata de superstición, sino de una lectura simbólica del entorno que muchas personas aseguran notar en el día a día. Además, el cactus suele asociarse con protección y límites, algo útil en otros espacios, pero contraproducente en un lugar destinado a compartir. Por eso, los expertos en feng shui recomiendan evitarlo en el living, especialmente si está cerca del sillón, la mesa ratona o zonas de paso. Si sos fan de los cactus, no hace falta deshacerte de ellos. La clave está en ubicarlos en ambientes adecuados, donde su energía no genere conflicto. Según el feng shui, los mejores lugares para un cactus son aquellos que requieren protección o menos interacción social. Algunas ubicaciones recomendadas son: En cambio, para el living se aconsejan plantas de hojas redondeadas y crecimiento suave, que favorecen la calma y la buena energía. Ejemplos ideales son el potus, la monstera, el ficus o la palma areca, muy valoradas en decoración y feng shui. En definitiva, tener un cactus en el living no es lo más recomendable si buscás un ambiente relajado y armonioso. Reubicarlo puede ser un cambio simple, pero con un impacto positivo en la energía del hogar.