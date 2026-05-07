La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó la prohibición de venta, distribución y publicidad de múltiples productos de limpieza que se comercializaban en Argentina sin autorización oficial. La medida alcanza tanto a comercios físicos como a plataformas de venta online y redes sociales. La decisión fue oficializada mediante la Disposición 2491/2026 publicada en el Boletín Oficial y apunta a una amplia variedad de artículos domisanitarios de la marca “Agranel”, detectados durante tareas de fiscalización y monitoreo realizadas por el organismo. La disposición incluye diferentes artículos de limpieza y mantenimiento del hogar que no contaban con inscripción sanitaria habilitada. Entre los productos alcanzados aparecen: Durante las inspecciones también se detectaron publicaciones de productos que se promocionaban como equivalentes a marcas reconocidas del mercado. Entre ellos figuraban referencias como: El organismo señaló que este tipo de comercialización puede generar confusión entre consumidores y representar un riesgo si los productos no cuentan con controles oficiales. La medida fue tomada para proteger la salud pública y evitar la circulación de productos no registrados. La ANMAT explicó que los artículos no estaban inscriptos formalmente ante el organismo, por lo que no existían garantías sobre: Hasta tanto regularicen su situación, quedó prohibida su elaboración, fraccionamiento, distribución y venta en todo el territorio nacional. Las autoridades sanitarias aconsejan: Contactarse con ANMAT a través de su sitio ANMAR Responde o enviando un correo a pesquisa@anmat.gob.ar.