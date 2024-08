Prina y Samsung Argentina sellaron una alianza estratégica

Ayer por la tarde se dio a conocer una importante alianza entre dos empresas ligadas a la tecnología. Se anunció que Prina será distribuidora oficial de la línea de pantallas LED Samsung en la Argentina. El evento de lanzamiento se llevó a cabo en la terraza de la Ballena en el CCK y contó con la presencia de Augusto Vizzia, Sales Manager Visual Display B2B de Samsung Argentina, Germán Santangelo, CEO de Prina y Federico Charriere, CCO de Prina.

La unión estratégica entre una marca de prestigio a nivel global como Samsung y una empresa argentina como Prina que lleva más de tres décadas en el mercado con reconocidas instalaciones, potencia a ambas compañías en cuanto al desarrollo tecnológico y digital de la industria LED.





"Este es un momento de mucho crecimiento en el país a nivel pantallas y estamos viendo mucho desarrollo tanto en outdoor como en indoor. En base a eso, buscamos un partner que compartiera los valores de Samsung en cuanto a la pasión por el negocio y la vocación por el servicio. Encontramos en Prina un partner con una trayectoria de más de 35 años, con mucha experiencia en el negocio y un nombre importante en el mercado", expresó Vizzia en diálogo con El Cronista.

En la presentación, Santangelo recordó el camino que atravesó Prina desde su inicio como una empresa de servicios de sonido, iluminación y video que equipaba a las principales discotecas de Buenos Aires y el interior. Luego narró su impacto al ver la primera pantalla de LED en el país en una carrera de la Fórmula 1, la incorporación del servicio de alquiler de grupos electrógenos hasta la realización en 2010 del cartel de Coca Cola en la 9 de julio frente al Obelisco y su renovación en 2018 por una pantalla 3D con movimientos mecánicos de 567 metros cuadrados.

Con respecto a la alianza, el CEO de Prina comentó: "Nosotros vemos a Samsung como el principal fabricante de displays del mundo y creo que el producto es muy superador. Si bien es un producto quizás un poco más costoso que el resto, está en una escala muy superior arriba de lo que hoy tenemos en el país. Entonces abre un abanico de oportunidades. El mundo se tiende a digitalizar por completo y la Argentina tiene todo por hacer".

En sus declaraciones a este medio, Charriere contó las instancias previas al acuerdo y expresó: "Fue un proceso donde Samsung nos estudió de punta a punta. Averiguó cómo hacíamos nuestros procesos, cómo era nuestro nivel de recursos humanos, cómo eran nuestros departamentos comerciales, técnicos y de logística".

Prina comercializará y distribuirá pantallas Samsung y también brindará su servicio de asesoramiento, instalación y post-venta. "Creo que esa visión que tenemos de integrar todos los rubros es por lo que Samsung nos elige como un partner para desarrollar su negocio. Por todo el servicio completo que Prina le puede brindar a los clientes que ya tiene Samsung y a los potenciales clientes", agregó Charriere.

La terraza de la Ballena en el CCK fue un escenario acorde a la presentación ante una sala repleta de invitados. El amplio espacio denominado Gran Lámpara, ubicado entre el sexto y el séptimo piso, está iluminado por una estructura colgante de placas de vidrio.



La ambientación fue una muestra del potencial que ofrece esta alianza dado que se presentó uno de los productos estrella: The Wall, una pantalla IVC que sirve para estudios virtuales y de las cuales hay pocas en el mundo. Vizzia explicó las características y detalló: "Creemos que le va a dar un salto de calidad, como todos los productos de Samsung, a la tecnología LED en sí. The Wall es una pantalla de última tecnología con un pitch muy chico, lo que hace que se logre una imagen increíble y una resolución realmente impactante. Tiene tecnología Black Seal, que es una capa especial que le genera un negro muy profundo al LED y hace que la imagen sea más suave con niveles de contraste totalmente superiores a los que tiene un LED tradicional. También posee un chip Neon Quantum 4K, que es de inteligencia artificial. La utiliza para tomar la señal y componer las imágenes de manera instantánea, con lo cual mejora mucho todo lo que es el escalamiento de imágenes y la resolución. A su vez, tiene una tecnología que se llama Ultracroma, que amplifica el rango de color. Lo cual, junto con la Quantum HDR, que es de contraste, logra una profundidad de color muy importante".

Al ser consultado por El Cronista sobre los posibles usos de esta tecnología, Santangelo sostuvo: "Tiene muchísimas aplicaciones. Lo puede tener alguien que quiera hacer un microcine en su casa, un colegio, una sala de reuniones, se puede instalar en lobbies de edificios, hoteles o en bancos. Es muy amplio. Es lo más avanzado que existe hoy en pantallas de LED".

En su explicación, Vizzia destacó el contexto favorable para el sector y afirmó que "es un momento muy importante en la industria LED, que está creciendo mucho a nivel mundial y en la Argentina. La idea es darle un salto de calidad a todo lo que existe hoy en el país en este tipo de tecnología para brindar un mejor servicio, un mejor producto y que los clientes puedan comunicar de una manera superior los contenidos y mensajes que tienen para sus empresas".

La alianza abre oportunidades de negocio relacionados a la publicidad, eventos, en el ambiente corporativo, lo relacionado a soluciones de gobierno, salas de monitorización, aeropuertos, retail, bancos y hoteles, entre otros usos posibles.

Por su parte, Charriere señaló diferentes cuestiones que influyen en la instalación de una pantalla y dijo: "Al recibir una consulta tenemos clientes que son muy específicos con lo que quieren como, por ejemplo, un pliego técnico de la renovación completa de un shopping. En otro caso la consulta es, ‘tengo este espacio y quiero una pantalla LED'. A partir de ahí surge un trabajo de investigación y desarrollo acerca de cuál es la opción indicada para el cliente. Tiene que ver con las medidas del espacio, qué tipo de uso se le va a dar, si es indoor o es outdoor, hay pantallas en vía pública que están sometidas a la vibración del subte o del colectivo. Entonces nosotros somos muy específicos a la hora de estudiar cuál es el producto adecuado para cada una de las necesidades del cliente".

El servicio al cliente en un aspecto primordial en Prina, por lo cual Charriere enfatizó: "Una instalación de una pantalla no es solamente un unboxing y enchufar el cable a la pared, sino requiere una integración a nivel tecnología, conexionado, cableado, precisión. Nosotros trabajamos con esa precisión".

Otra de las novedades del evento fue el anuncio tecnología denominada "All in One", un concepto innovador, dentro de lo que es LED, de pantallas prearmadas que, según informó Vizzia, "permiten hacer la instalación de una pantalla de 110 a 146 pulgadas como The Wall, que demora mucho tiempo o días, en solo dos horas. Es muy bueno para soluciones rápidas y para que los partners puedan adaptarlo rápidamente a sus clientes".

La conducción del evento estuvo a cargo de Nicolás Magaldi mientras que el emprendedor Mateo Salvatto, creador de la aplicación Háblalo y cofundador de Asteroid Technologies, primero brindó una charla y luego participó del panel junto a los representantes de Prina y Samsung.

Salvatto aportó su punto de vista como emprendedor y consideró: "Emprender en la Argentina es un camino arduo, con muchas variables a considerar y un montón de imponderables que van a terminar surgiendo en un camino con un millón de complejidades. Así como Prina o el caso de prácticamente cualquier compañía argentina que se hizo de abajo y a pulmón, tratando de ver el vaso medio lleno, siempre lo identifico como una ventaja competitiva que nosotros tenemos como emprendedores. Con lo poco que hay a la mano solucionamos cualquier problema que nos surja. Y eso al final creo que es el emprendedor argentino. Tanto ellos como cualquier PYME que desde la Argentina hace posible lo imposible. Acá sale innovación increíble todo el tiempo".

El acto se cerró con un sencillo concurso del cual participaron todos los invitados y que tuvo como premios un celular Galaxy S23 Ultra y dos relojes inteligentes de Samsung Galaxy Watch 5. Por último, se sirvió un catering mientras los asistentes al evento compartían sus sensaciones sobre el anuncio de esta significativa alianza.