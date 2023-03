Preocupación mundial por un súper hongo mortal: se expande sin fronteras y los científicos ya hicieron sonar la alarma

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) dio un alerta por la expansión del hongo cándida auris y de los casos de infecciones en el mundo.

La Revista Annals of Internal Medicine publicó la investigación que alerta sobre la expansión del hongo y de la cantidad de casos resistentes a las equinocandinas, antifúngicos para combatir estos organismos.

Según el informe, los caos pasaron de 53 en 2016 a 330 en 2018, a 476 en 2019 y a 1471 en 2021. Además, los científicos identificaron la presencia de este hongo peligroso en ciudades que jamás había estado, tales como Nueva York y Chicago.

El hongo mortal se llama Candida Auris e infecta, principalmente, a personas mayores con deficiencias en sus sistemas inmunológicos.

El temor de los médicos y los especialista sobre esta especie fúngica es que este hongo resiste a los medicamentos y tratamientos usuales.

Los investigadores del CDC alertaron que el aumento del hongo cándida auris es "dramático". En 2022, según el organismo de salud estadounidense se informaron unas 2377 infecciones.

¿Por qué es tan peligroso el hongo cándida auris?

La enfermedad puede matar a los pacientes al cabo de los 90 días, remarcaron desde la CDC.

La Dra. Meghan Lyman, representante de la CDC y el Medical Officer in the Mycotic Diseases Branch indicó que no se sabe exactamente cuántos muertes atribuirle al hongo y cuánto al empeoramiento de las enfermedades preexistentes de los infectados.

¿Cómo se contagia el súper hongo cándida auris?

El hongo pude ser propagado a través de la piel y de la ropa. Uno de los principales lugares de propagación son los centros de salud u hospitales, ya que la cándida auris suele pegarse a los instrumentos médicos, de los cuales son difíciles de desinfectar.

¿Cuáles son los síntomas de la infección por cándida auris?

Fiebre

Escalofríos

La única forma de diagnosticar la infección es a través de un análisis de laboratorio, si es que los síntomas persisten en el tiempo y no son controlados por antimicóticos y antibióticos comunes.