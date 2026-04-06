El Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió una advertencia dirigida a quienes recolectan y consumen hongos silvestres, recordando que, aunque en Uruguay existen especies comestibles, también hay variedades altamente tóxicas que se confunden con facilidad. El organismo cita como ejemplo la Amanita phalloides —conocida como “Sombrero de la muerte”—, que suele aparecer entre marzo y junio en zonas con pinos, robles o castaños y puede provocar daños hepáticos graves e incluso la muerte. El MSP subraya que distinguir entre hongos seguros y peligrosos requiere conocimientos especializados y advierte contra la confianza en métodos caseros o la simple observación. Además, alerta que cocinar o secar hongos tóxicos no elimina sus efectos nocivos. Los síntomas de intoxicación incluyen náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y alteraciones neurológicas; ante cualquiera de estos signos tras el consumo, se debe consultar de inmediato a un centro de salud. Como prevención, las autoridades recomiendan informarse antes de recolectar, no consumir especies que no se identifiquen con certeza, evitar mezclar hongos y comprar medidas únicamente en comercios habilitados.