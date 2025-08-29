Por qué recomiendan desactivar la IA de WhatsApp para siempre y cómo hacerlo

Meta es la Inteligencia Artificial de WhatsApp y todos los usuarios de la app de mensajería instantánea tienen accesos a ella. Sin embargo, muchos especialistas han recomendado desactivarla porque podría traer una serie de riesgos.

Por qué recomiendan desactivar la IA de WhatsApp

Aunque las conversaciones que se entablan con Meta puedan ser muy útiles e interesantes, para muchas personas podría representar un riesgo para su cuenta de WhatsApp que la IA tenga acceso a cierta información, pese a que el mismo bot niega que esto ocurra.

Los principales factores por los que se recomendó desactivar el funcionamiento de Meta IA son por dos razones y que van desde dudas en las respuestas que brinda, ya sea por datos erróneos o que no tengan la profundidad deseada, y por intrusión en la privacidad, algo que la compañía niega de manera rotunda.

Ahora bien, es importante destacar que WhatsApp ha aclarado en reiteradas ocasiones que Meta IA no solicitará datos personales ni información relacionada a cuentas, contraseñas o material bancario, por lo que la posibilidad de asumir dicho riesgo se ve disminuida.

Cómo desactivar la IA de WhatsApp

Para aquellas personas que deseen desactivar Meta IA, independientemente del motivo que sea, deberán tener en cuenta que no se puede eliminar por completo, si no que su presencia disminuye considerablemente.

Resulta entonces que para poder quitarle presencia a la IA de WhatsApp se deben seguir los siguientes pasos:

Dentro de WhatsApp buscar el ícono de Meta e ingresar el chat.

Presionar sobre el logo de Meta IA y ampliar el menú de opciones que se brindan.

Apretar el botón que dice "Eliminar conversación" o "Vaciar Chat".

Confirmar la eliminación y regresar al chat.

Finalmente, se mostrará todo vacío se habrán eliminado todos los registros de conversaciones con Meta IA en WhatsApp, por lo que ya no habrá ningún tipo de intercambio.

WhatsApp se despide de estos celulares en septiembre

A partir del mes de septiembre, WhatsApp dejará de estar disponible en muchos modelos de teléfonos celulares y esto se debe a que los avances de la aplicación ya no podrán ser compatibles con una serie de smartphones, los cuales quedaron con sistemas operativos "antiguos".

Modelos de iPhone que no tendrán más WhatsApp

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6 y 6 Plus

iPhone 6s y 6s Plus

iPhone SE (primera generación)

Modelos Motorola que no tendrán más WhatsApp

Moto G (primera generación)

Droid Razr HD

Moto E (primera generación)

Modelos LG que no tendrán más WhatsApp

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

L90

Modelos Huawei que no tendrán más WhatsApp

Ascend D2

Modelos Sony que no tendrán más WhatsApp

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

Modelos HTC que no tendrán más WhatsApp