Por qué no nunca debés usar agua oxigenada o alcohol para las heridas: la explicación que dio la ciencia

Lo primero que siempre se hace al momento de sufrir una herida es limpiarla para prevenir alguna infección seria. Es un proceso que desde que pequeños nos lo enseñan como técnica de primeros auxilios .

Sin embargo, utilizar agua oxigenada o alcohol podría hacer mucho daño . Así lo explica Miguel Assal (@miguel_assal), trabajador del servicio de emergencias conocido en redes sociales por publicar videos informativos sobre primeros cuidados.

Nuevos beneficios impositivos para propietarios: los 5 cambios clave introducidos por la Ley de AlquileresAlerta Mercado Pago: a partir de este monto te cobran comisión por transferencias

¿Por qué no usar alcohol o agua oxigenada en las heridas?

Las heridas o rasguños suelen derivar de accidentes poco peligrosos y que no requieren atención médica especializada . Sin embargo, contrario a lo que muchos piensan, no se debe usar ni alcohol ni agua oxigenada para limpiarlas.

Miguel Assal explicó en un nuevo video en redes sociales las razones por las que estas sustancias traen más complicaciones que beneficios.

El paramédico afirma que "cuando te echas alcohol o agua oxigenada sobre una herida te estás quemando los bordes porque ambos se desactivan con el contacto con tejido vivo".

El influencer explicó que " no solo no cumple la función de desinfección, sino que agravan la herida porque no diferencian entre gérmenes del exterior y las células de los tejidos".

Sin embargo, Miguel afirma que en caso los rasguños sean hechos en áreas exteriores, "el alcohol puedo servir para lavarte las manos si no hay agua y jabón".

"Si querías que cicatrice antes, estás haciendo el efecto contrario", sentenció.

ANSES pagará un bono superior a los $ 30.000 antes de las elecciones, ¿quiénes lo cobran?

Boleto de tren y colectivo: se anunció la renuncia opcional al subsidio, ¿cómo quedan las tarifas?



¿Qué usar para limpiar heridas en vez de alcohol o agua oxigenada?

Miguel Assal explicó los efectos negativos que trae el uso de estas sustancias sobre las heridas abiertas. Hacia el final del video, el trabajador del servicio de emergencias recomendó el uso de clorexilina para " heridas leves y superficiales " debido a que no pica y genera menores reacciones en pieles sensibles.

La clorexilina es una sustancia antiséptica con acción bactericida y fungicida que la Organización Mundial de la Salud califica como "medicamento esencial".

¿Quién es Miguel Assal y por qué es tan famoso?

Miguel tiene 43 años y es oriundo de Santander, una ciudad al norte de España. Es trabajador del servicio de emergencias y de protección civil y desde hace poco más de un año acapara la atención de 1,2 millones de personas.

En su página de Instagram publica videos sobre primeros auxilios y da tutoriales sobre cómo reaccionar en situaciones de peligro como un ACV, incendios y ascensores atascados, entre otros.