En Colombia, cada vez más personas están optando por soluciones naturales para la limpieza del hogar, reduciendo el uso de químicos fuertes y buscando opciones más económicas y sostenibles. En redes sociales aumentan las recomendaciones de trucos caseros que prometen dejar los espacios más frescos y limpios sin recurrir a productos industriales.

Entre esas alternativas destacan el bicarbonato de sodio y la menta, una combinación que se ha vuelto popular gracias a su capacidad para limpiar, desodorizar y aportar una fragancia herbal agradable. Según informó Arm & Hammer sobre usos domésticos del bicarbonato, es útil para absorber olores y limpiar superficies. Por su parte, extractos de menta piperita han mostrado efectos antimicrobianos en estudios científicos.

Aun así, es importante entender sus límites. Las guías de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) aclaran que el bicarbonato y otros remedios caseros no reemplazan desinfectantes certificados para eliminar patógenos peligrosos.

¿Por qué funciona mezclar bicarbonato de sodio con menta?

El bicarbonato actúa como agente desodorizante y abrasivo suave, mientras que la menta, en forma de hojas machacadas o gotas de aceite esencial, aporta compuestos con actividad antimicrobiana y un aroma natural que enmascara malos olores.

Combinados, limpian, refrescan y ayudan a reducir micro residuos en superficies no críticas.

Úsalo para fregar encimeras, limpiar tablas de cortar (enjuagando luego con agua), y refrescar textiles como alfombras o basureros. Para esto, debe seguir los siguientes pasos:

1. Espolvorea bicarbonato.

2. Deja actuar.

3. Frota con una infusión de menta o unas gotas de aceite.

4. Luego enjuaga o aspira.

Tres usos prácticos que puedes probar hoy

Desodorizar la nevera: un frasco con bicarbonato y hojas de menta secas absorbe olores. Limpiar ollas y sartenes con bicarbonato y una pasta de menta para retirar restos pegados. Refrescar el ambiente: mezcla en spray agua, bicarbonato disuelto y extracto de menta —agita antes de usar— y aplica sobre telas.

Qué cuidados tener antes de usarlo

Según los CDC de Estados Unidos, no se debe utilizar la mezcla como único método para desinfectar superficies que requieren esterilización. La entidad gubernamental recomienda desinfectantes registrados para esos casos.

Además, se debe evitar aplicar aceites esenciales puros sobre superficies que puedan dañarse o en contacto directo con niños y mascotas sin diluir.