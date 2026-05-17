Hay un hábito que muy poca gente aplica al cargar el celular y que puede marcar una diferencia real: activar el modo avión. Esta función, que la mayoría asocia solo con los vuelos, tiene un uso cotidiano mucho más práctico del que parece. Cuando el teléfono está en modo avión, se desactivan automáticamente el WiFi, los datos móviles y el Bluetooth. Eso significa que el dispositivo deja de gastar energía en mantener esas conexiones activas, lo que libera recursos y permite que la batería se recupere con mayor velocidad. Según la empresa española Yup Charge, cargar el celular con el modo avión activado puede reducir el tiempo necesario para llegar al 100% hasta en un 25%. Es decir, lo que normalmente lleva dos horas podría resolverse bastante antes, dependiendo del modelo y el estado de la batería. Más allá del truco del modo avión, hay otras prácticas que ayudan a prolongar la vida de la batería y a cargar el dispositivo de manera más eficiente. Lo primero es usar siempre el cargador original o uno certificado para el modelo del teléfono. Esto asegura que la corriente que llega al dispositivo sea la correcta y evita posibles daños internos. Otro punto clave: no es necesario, ni recomendable, cargar el celular hasta el 100% cada vez. Los expertos sugieren mantener el nivel entre el 20% y el 80%, ya que los ciclos de carga completos, repetidos con frecuencia, reducen la capacidad de la batería con el tiempo. También conviene evitar usar el teléfono mientras se carga. La pantalla encendida, las apps en funcionamiento y las conexiones activas generan calor, y el calor es uno de los principales factores que deterioran las baterías modernas. En esa misma línea, hay que tener cuidado con dejarlo cargando en superficie La vida útil de una batería de smartphone ronda los dos o tres años, lo que equivale a entre 300 y 500 ciclos completos de carga. Este número puede bajar bastante si se descuida el dispositivo: temperaturas extremas, descargas totales frecuentes y el uso de cargadores no certificados aceleran el desgaste. Cuando la batería empieza a deteriorarse, los síntomas son claros: el teléfono se descarga más rápido de lo normal, se apaga solo aunque marque carga disponible, o el sistema operativo empieza a limitar el rendimiento del procesador para ahorrar energía. Reemplazar una batería no siempre es sencillo ni barato, sobre todo en los modelos actuales donde viene integrada al chasis. Por eso, adoptar buenos hábitos desde el principio es la mejor manera de alargar la vida útil del dispositivo y evitar gastos innecesarios.