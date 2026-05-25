Cuando una persona fallece, es habitual que haya dejado un testamento válido que establezca la manera en que deben distribuirse sus bienes.

No obstante, existen situaciones en las que el testamento puede ser invalidado si el heredero no cumple con los requisitos legales establecidos por el Código Civil y Comercial de la Nación.

Aunque numerosas familias consideran que la herencia se transfiere automáticamente al cónyuge o a los hijos, la realidad es más intrincada: la distribución está rigurosamente regulada y depende de la existencia de testamento , de los vínculos familiares y de diversas limitaciones que la ley impone para prevenir abusos.

En el ámbito de las parejas, no todos los cónyuges tienen derecho a recibir una parte de la herencia (o incluso el total) aunque estén oficialmente casados. ¿Cuáles son los fundamentos y en qué circunstancias es aplicable?

Qué derechos le corresponden al cónyuge sobreviviente en la herencia

El artículo 2437 establece que los matrimonios celebrados cuando una de las partes cursa una enfermedad terminal pueden perder el derecho hereditario si el fallecimiento ocurre dentro de los 30 días posteriores , salvo que se pruebe convivencia previa.

Por la nueva Ley de Sucesiones, los viudos no obtendrán los bienes aunque lo diga el testamento Fuente: Archivo

El cónyuge sobreviviente es considerado heredero forzoso y conserva derechos aún cuando haya testamento. Su participación depende del resto de los herederos:

Con hijos: recibe una parte igual a la de cada descendiente.

Sin descendientes, pero con padres/abuelos: se divide el patrimonio entre el cónyuge y los ascendientes.

Si no hay descendientes ni ascendientes: el cónyuge hereda el total de los bienes.

Además, no hay derecho sucesorio cuando existe divorcio o una separación de hecho sin voluntad de reconciliación.

Cómo se divide la sucesión la porción legítima

Incluso en el caso de un testamento válido, la disposición del difunto no puede contradecir el mínimo estipulado que el CCyC reserva para ciertos familiares directos. Este umbral es reconocido como porción legítima, conforme al artículo 2444.

Por la nueva Ley de Sucesiones, los viudos no obtendrán los bienes aunque lo diga el testamento Fuente: Archivo eugene barmin

Los familiares directos tienen derechos inalienables que aseguran una porción de la herencia, independientemente de las intenciones del testador. Es fundamental que se respete este marco legal para garantizar la equidad en la distribución del patrimonio.

Porcentajes de herencia obligatorios para descendientes, ascendientes y cónyuge:

Descendientes (hijos, nietos) : deben recibir dos tercios del patrimonio total.

Cónyuge sobreviviente: si es el único heredero forzoso, la porción legítima es de un tercio .

Ascendientes (padres, abuelos): les corresponde la mitad, solo si no hay descendientes .

Importancia del conocimiento legal en herencias y sucesiones

El conocimiento sobre las leyes de sucesión es crucial para evitar malentendidos en el proceso de herencia. La falta de información puede llevar a conflictos familiares y disputas legales que se complican aún más si los testamentos no se ajustan a los marcos legales establecidos.

Por lo tanto, es recomendable que las personas consulten con un abogado especializado en herencias para asegurar que sus deseos sean respetados y que se eviten futuros inconvenientes.

Las reformas legales recientes también resaltan la importancia de la convivencia y la situación del matrimonio al momento de la muerte.

En particular, las parejas con antecedentes de enfermedad terminal deben prestar especial atención al plazo de 30 días tras la celebración del matrimonio, ya que esto puede influir directamente en los derechos sucesorios.

Asimismo, mantenerse informado sobre estos aspectos legales puede prevenir sorpresas indeseadas en el futuro.