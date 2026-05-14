Cuando una persona fallece en Argentina, sus cuentas bancarias, tarjetas y fondos no pueden seguir utilizándose de manera normal. En cuanto el banco toma conocimiento del fallecimiento, las entidades suelen bloquear las tarjetas, limitar movimientos y resguardar el dinero hasta que se realice la sucesión correspondiente. El objetivo es evitar extracciones o transferencias indebidas y garantizar que los fondos sean repartidos legalmente entre los herederos. En Argentina, cuando fallece el titular de una cuenta bancaria, los familiares o herederos deben informar el fallecimiento al banco y comenzar el trámite sucesorio para poder disponer legalmente del dinero. En general, las entidades solicitan: El dinero depositado pasa a formar parte de la sucesión indivisa, es decir, de la herencia. La Agencia de Recaudación y Control Aduanera (ARCA) reconoce formalmente la figura de la sucesión indivisa para continuar obligaciones tributarias y administrativas del fallecido. Además, ARCA bloquea automáticamente la clave fiscal del fallecido y establece que los herederos o administradores judiciales deben gestionar una vinculación especial para operar trámites pendientes. Uno de los errores más comunes es continuar utilizando la tarjeta de débito o crédito del titular fallecido para extraer dinero o realizar pagos. Sin embargo, especialistas en derecho sucesorio advierten que los poderes y autorizaciones dejan de tener validez con la muerte del titular. Por eso, cualquier movimiento posterior puede ser cuestionado judicialmente por otros herederos o por el propio banco. Además, los fondos deben ser incluidos dentro de la sucesión para definir cómo serán repartidos. Las posibles consecuencias: Aunque el titular haya fallecido, la cuenta puede continuar generando costos de mantenimiento, paquetes bancarios, renovación de tarjetas, seguros asociados y intereses punitorios. Los movimientos posteriores al fallecimiento pueden generar: Incluso abogados especializados advierten que operar una cuenta después de la muerte del titular puede derivar en problemas legales durante la sucesión.