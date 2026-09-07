Una cucharada puede marcar la diferencia entre un jardín saludable y uno afectado por enfermedades

Entre los trucos caseros para el cuidado del jardín, uno de los más efectivos y económicos consiste en usar canela sobre la tierra de las plantas. Este método natural no solo previene la aparición de hongos y bacterias que afectan el crecimiento vegetal, sino que también ofrece otros beneficios para quienes buscan alternativas a los productos químicos.

Un aliado natural contra hongos y plagas

La canela no es solo un condimento de cocina: también actúa como un potente antifúngico natural. Al esparcir una cucharada sobre la tierra, se combaten enfermedades como el moho y la pudrición de raíces, dos de los problemas más comunes que enfrentan las plantas, especialmente en épocas de humedad. Además, su aroma intenso funciona como repelente, ahuyentando insectos y plagas que suelen atacar hojas y tallos.

Cómo aplicar la canela en el jardín

El método no podría ser más simple: alcanza con espolvorear una cucharada de canela molida sobre la superficie de la tierra o en la base de las plantas.

Gemini.

También puede aplicarse sobre esquejes recién plantados, ya que ayuda a evitar infecciones y favorece el enraizamiento. Se trata de un recurso especialmente recomendable cuando aparecen hongos blancos o manchas en la tierra, o antes de un trasplante, para proteger las raíces.

Otros beneficios de este método casero

Además de su acción antifúngica, la canela estimula el crecimiento de nuevas raíces en esquejes y plantas jóvenes, protege las semillas recién sembradas de infecciones y permite reducir el uso de productos químicos, apostando por soluciones más naturales y amigables con el medio ambiente.