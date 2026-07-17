En esta noticia

A la hora de elegir pollo en la carnicería o el supermercado, muchas personas se encuentran con etiquetas como “pollo de corral” o “pollo de granja” y creen que se trata del mismo producto.

Sin embargo, existen diferencias importantes relacionadas con la forma de crianza, la alimentación, la textura de la carne e incluso el precio.

Conocer qué distingue a cada uno puede ayudarte a elegir la opción que mejor se adapta a tus necesidades, ya sea si buscas una carne más tierna para cocinar rápido o un pollo con un sabor más intenso para preparaciones tradicionales.

Te puede interesar

Atrae infortunios y mala suerte: la planta que no deberías poseer en tu hogar, según el Feng Shui

Te puede interesar

Sumergir cáscaras de frutas en jugo de limón: para qué sirve y por qué algunos expertos lo recomiendan

Qué diferencia hay entre pollo de corral y pollo de granja

La principal diferencia entre el pollo de corral y el pollo de granja está en el sistema de crianza.

El pollo de corral se cría con mayor acceso al aire libre y más espacio para moverse. Suelen crecer durante más tiempo que los pollos de producción intensiva y, en muchos casos, su dieta incluye granos y alimentos naturales, aunque puede variar según el productor. Como consecuencia:

  • Tiene una carne más firme.
  • Su sabor suele ser más intenso.
  • Al tener mayor actividad física, suele presentar una carne más firme
  • Generalmente es más caro.

El pollo de granja es el que se comercializa de forma más habitual en supermercados y carnicerías. Se cría en establecimientos avícolas bajo condiciones controladas para optimizar su crecimiento y alcanzar el peso de faena en menos tiempo.

Pollo de corral o pollo de granja: las diferencias que debés conocer antes de comprar
Pollo de corral o pollo de granja: las diferencias que debés conocer antes de comprar

Sus características principales son:

  • Carne más tierna y jugosa.
  • Sabor más suave.
  • Precio más económico.
  • Mayor disponibilidad durante todo el año.

¿Cuál conviene comprar?

Depende del uso que le vayas a dar:

  • Elegí pollo de corral si buscás un sabor más intenso y una textura firme, ideal para preparaciones en el horno, guisos o recetas donde el pollo sea el protagonista.
  • Elegí pollo de granja si priorizás una carne tierna, un menor precio y un producto versátil para cocinar todos los días.
Transporte.Qué significa la señal de tránsito que tiene una línea negra sobre un fondo blanco y por qué no la debés ignorar
Clima.Se aproxima el diluvio del año con 48 horas de tormentas con granizo, lluvias, nieve y ráfagas de viento

Ninguno es necesariamente “más saludable” que el otro por el solo hecho de su nombre. Lo importante es comprarlo en un comercio confiable, mantener la cadena de frío y cocinarlo correctamente hasta que alcance una temperatura interna segura.