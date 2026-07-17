A la hora de elegir pollo en la carnicería o el supermercado, muchas personas se encuentran con etiquetas como “pollo de corral” o “pollo de granja” y creen que se trata del mismo producto.

Sin embargo, existen diferencias importantes relacionadas con la forma de crianza, la alimentación, la textura de la carne e incluso el precio.

Conocer qué distingue a cada uno puede ayudarte a elegir la opción que mejor se adapta a tus necesidades, ya sea si buscas una carne más tierna para cocinar rápido o un pollo con un sabor más intenso para preparaciones tradicionales.

Qué diferencia hay entre pollo de corral y pollo de granja

La principal diferencia entre el pollo de corral y el pollo de granja está en el sistema de crianza.

El pollo de corral se cría con mayor acceso al aire libre y más espacio para moverse. Suelen crecer durante más tiempo que los pollos de producción intensiva y, en muchos casos, su dieta incluye granos y alimentos naturales, aunque puede variar según el productor. Como consecuencia:

Tiene una carne más firme.

Su sabor suele ser más intenso.

Al tener mayor actividad física, suele presentar una carne más firme

Generalmente es más caro .

El pollo de granja es el que se comercializa de forma más habitual en supermercados y carnicerías. Se cría en establecimientos avícolas bajo condiciones controladas para optimizar su crecimiento y alcanzar el peso de faena en menos tiempo.

Pollo de corral o pollo de granja: las diferencias que debés conocer antes de comprar

Sus características principales son:

Carne más tierna y jugosa.

Sabor más suave.

Precio más económico.

Mayor disponibilidad durante todo el año.

¿Cuál conviene comprar?

Depende del uso que le vayas a dar:

Elegí pollo de corral si buscás un sabor más intenso y una textura firme, ideal para preparaciones en el horno, guisos o recetas donde el pollo sea el protagonista.

Elegí pollo de granja si priorizás una carne tierna, un menor precio y un producto versátil para cocinar todos los días.