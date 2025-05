Polillas en casa: por qué aparecen y cómo combatirlas de forma efectiva

¿Encontraste polillas en tu casa y no sabés de dónde vienen ni cómo eliminarlas? No estás solo. Las polillas son visitantes indeseados que pueden dañar ropa, alimentos y otros objetos si no se las controla a tiempo.

Las polillas no aparecen por casualidad. Su presencia está ligada a ciertos hábitos domésticos y condiciones del ambiente que les resultan ideales para reproducirse. Te explicamos por qué aparecen, cómo identificarlas y, sobre todo, cómo combatirlas de forma segura y eficaz.

¿Por qué hay polillas en mi casa?

La presencia de polillas suele estar relacionada con condiciones favorables para su reproducción y alimentación. Las polillas prefieren los lugares con poca luz, escasa ventilación y sin movimiento humano frecuente. Por eso suelen instalarse en armarios, placares y alacenas. Estas son las causas más comunes:

1. Ropa guardada por mucho tiempo

Las polillas de la ropa (como la Tineola bisselliella) ponen sus huevos en fibras naturales como lana, algodón o lino. Si tenés prendas guardadas por meses en lugares oscuros y sin ventilación, es probable que allí encuentren el ambiente perfecto.

Eliminar las polillas requiere una combinación de limpieza, prevención y productos específicos.

2. Alimentos mal almacenados

Las llamadas polillas de despensa (como la Plodia interpunctella) se sienten atraídas por productos secos: arroz, harina, cereales, frutos secos, etc. Si los envases no están bien cerrados o si quedan restos, pueden aparecer y reproducirse con rapidez.

3. Grietas y rincones poco ventilados

Ambientes cerrados, poco iluminados y con acumulación de polvo o humedad también pueden ser atractivos para las polillas.

¿Cómo identificar una infestación de polillas?

Huevos o larvas en costuras, cajones o alacenas.

Pequeños agujeros en ropa, mantas o alfombras.

Telarañas finas o hilos sedosos en paquetes de alimentos.

Polillas adultas volando cerca de luces o escondidas en rincones oscuros.

Tipos de polillas, una por una

No todas las polillas son iguales. Conocerlas ayuda a combatirlas mejor.

Polilla de la ropa (Tineola bisselliella)

Tamaño pequeño, color beige o dorado.

Se alimenta de fibras animales: lana, cuero, plumas.

Vive en lugares oscuros y tranquilos.

Polilla de despensa (Plodia interpunctella)

Cuerpo pequeño con alas grisáceas o marrones.

Se alimenta de alimentos secos.

Vuela cerca de la cocina y suele salir de alacenas o grietas.

Cómo combatir las polillas en casa: métodos eficaces

1. Limpieza profunda

Aspirá placares, cajones y alacenas. Lavá la ropa guardada y desechá alimentos infestados.

2. Congelar la ropa afectada

Colocá las prendas en una bolsa y dejalas 48 horas en el congelador para eliminar huevos o larvas.

3. Sellar bien los alimentos

Guardá harinas, arroz y cereales en frascos herméticos de vidrio o plástico duro.

4. Usar repelentes naturales

Bolsitas con lavanda, clavo de olor o laurel ayudan a repeler polillas.

También podés usar cedro (en bloques o aceite esencial), muy eficaz para armarios.

5. Trampas adhesivas o feromonas

En ferreterías o tiendas especializadas podés encontrar trampas que atraen y capturan polillas adultas, ayudando a controlar la población.

Polillas en casa: ¿cuándo llamar a un profesional?

Si la infestación es grave o recurrente, lo ideal es consultar con un servicio de control de plagas. Ellos podrán identificar con precisión el tipo de polilla y aplicar tratamientos seguros y duraderos.