Piel limpia, sana y sin arrugas: los cinco alimentos de oro para obtenerla

Incorporar estos cinco alimentos a tu dieta semanal potenciarán las chances de lograr una piel limpia y sana, según los dermatólogos.

Así lo señaló el portal Realsimple en su artículo "The 5 Best Foods for Clear and Healthy Skin, According to Dermatologists" supervisado por la asesora nutricional de Daily Harvest, Carolina Schneider; la dermatóloga doblemente certificada y fundadora del Centro de Dermatología y Cirugía Láser de Nueva York, Macrene Alexiades, y la dietista registrada en Amway, Holiday Durham.

Desde pescados grasos, tales como salmón y las sardinas, hasta tomates, la nómina promete aliviar afecciones cutáneas, según destacó Schneider.

Los alimentos de oro para tener una piel limpia, sana y sin arrugas





Pescado graso

De acuerdo a las definiciones de Durham, los pescados grasos, como el salmón y las sardinas, están repletos de ingredientes antiinflamatorios.

"Los omega-3 desempeñan un papel en el mantenimiento de la barrera lipídica de la piel, lo que puede ser crucial para la hidratación y la protección contra los daños ambientales" , explicó.

Tomates





Según la dermatóloga Alexiades, comer tomates también puede mejorar la textura de la piel. "Se ha demostrado que el licopeno, que se encuentra en los tomates, mejora la textura y la calidad de la piel" , sumó.

Nueces





Durham señaló también que "las nueces son ricas en ácidos grasos omega-3 y zinc, ambos esenciales para la salud de la piel" .

"Los omega-3 pueden ayudar a mantener la barrera de humedad de la piel, mientras que el zinc es importante para la curación de la piel" , puntualizó.

Morrones





Para Schneider, los carotenoides de los pimientos morrones, como el betacaroteno, también ayudan a proteger contra los daños del sol, manteniendo la piel sana y más vibrante.

Semillas de girasol





Durham señaló que los alimentos nutritivos no solo nos ayudan a tener una piel limpia, sino que también pueden protegerla de los daños ambientales.