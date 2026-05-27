El Gobierno nacional eliminó el Régimen de Compensaciones Tarifarias al Transporte Automotor de Pasajeros de Larga Distancia. La norma se encargaba de subsidiar parte de los pasajes gratuitos destinados a personas discapacitadas y pacientes oncológicos.

De esta manera, las empresas deberán hacerse cargo de la totalidad de la boleta para continuar garantizando el beneficio. Es clave que los beneficiarios tengan al día documentos como el Certificado Único de Discapacidad (CUD) para no tener inconvenientes.

La nueva medida del Gobierno para los micros de larga distancia

La media fue oficializada el martes a través de la Resolución 28 de la Secretaría de Transporte. “Déjase sin efecto el régimen de compensaciones económicas destinadas a las empresas de transporte automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional por los pasajes gratuitos otorgados en el marco de las leyes 22.431, 26.928 y 27.674″, señala el texto.

De esta manera, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será el órgano encargado de controlar y garantizar que las empresas de transporte emitan los pasajes gratuitos a los beneficiarios alcanzados por la normativa.

Si bien se trata de usan quita de subsidios, las empresas de trasporte de larga distancia deberán continuar otorgando los boletos sin costo.

Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio y cómo sacar los pasajes gratis

Tras la medida, el Gobierno aclaró que las compañías continuarán dando los pasajes gratuitos a quienes porten el Certificado de Discapacidad, los trasplantados y pacientes oncológicos.

Para acceder el beneficio se necesita el DNI y la documentación correspondiente. La reserva puede hacerse tanto de forma presencial como online.

Online

El beneficiario debe ingresar al Sistema de Solicitud de Pasajes de la CNRT y completar los datos solicitados. La empresa tendrá la obligación de enviarle el pasaje gasta 48 horas antes de la salida del micro.

En caso se trata de un pasajero con Certificado de Discapacidad (no CUD), deberá tener el alta como persona usuaria.

Presencial

Se deberá presentar el Certificado de Discapacidad y DNI al menos 48 horas antes del viaje. El trámite puede ser realizado por un representante legal.

En caso de contar con credencial INCUCAI, podrá solicitarse el mismo día de salida.