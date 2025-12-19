En un mundo donde los trenes son cada vez más rápidos, el Glacier Express llega para cambiar las reglas del transporte ferroviario. También conocido como el Expreso más lento del mundo, atraviesa 300 kilómetros de montañas y valles a 2.000 metros de altura para seducir a cualquier viajero.

Cómo es el Glacier Express, el tren panorámico que recorre los paisajes más hermosos

El tren turístico fue creado en 1930 y se convirtió en el transporte panorámico por excelencia en Suiza. Su función es unir dos localidades de la cordillera, la soleada St. Moritz y la fotogénica Zermatt. El recorrido de ocho horas a través de los Alpes Suizos consta de 291 kilómetros a más de 2.000 metros de altura y se pasa por 91 túneles y 291 puentes.

Experiencia dentro del tren. Fuente: Glacier Express.

Su principal objetivo es que los visitantes puedan contemplar desde las cómodas butacas todos los paisajes. El viaje inicia en St. Moritz, un resort alpino que combina hoteles de lujo y tiendas con entorno montañoso. El lago funciona de espejo para los picos de más de 2.400 metros de altura que lo rodean.

Al transitar el tramo entre Disentis y Andermatt, el Glacier Express cruza uno de los puntos más espectaculares de los Alpes, el viaducto de Landwasse. Se trata de un puente de seis arcos de 65 metros de altura que permite ver todo el paisaje.

Recorrido del tren. Foto: Glacier Express.

Cómo son los vagones del Glacier Express

Los vagones del tren están diseñados para brindar la máxima comodidad a los viajeros. Los ventanales gigantes (techo de vidrio incluido) garantizan que las vistas sean espectaculares. Las butacas son cómodas y la conexión a internet está garantizada a lo largo del viaje.

Más allá de la primera y segunda clase, la Excellence Class ofrece una experiencia diferente durante todo el trayecto. A bordo todo es champagne y entradas que son la previa de una experiencia gastronómica de cinco pasos. Su bar cuenta con las bebidas más cotizadas del mundo, mientras que todos los asientos se ubican en la ventana.

Por dónde pasa el Glacier Express

Estos son los lugares más icónicos del trayecto ferroviario:

St. Moritz : elegante centro turístico de la Engadina, famoso por el esquí, los lagos alpinos y haber sido sede de Juegos Olímpicos de Invierno.

Bever : pequeña localidad alpina rodeada de bosques y montañas.

Viaducto de Landwasser : obra icónica del ferrocarril suizo. Un puente curvo de piedra que desemboca directamente en un túnel.

Preda . punto clave del ascenso al túnel del Albula, rodeado de paisajes de alta montaña.

Túnel del Albula (región) : tramo histórico de ingeniería ferroviaria con túneles en espiral y pendientes pronunciadas, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Chur: la ciudad más antigua de Suiza, con casco histórico medieval y fuerte identidad cultural alpina.

Fuente: Glacier Express.

Garganta del Rin : espectacular cañón natural de aguas turquesas y acantilados blancos, conocido como el “Gran Cañón suizo”.

Paso del Oberalp (2.033 m) : el punto más alto del recorrido. Zona de lagos, nieve gran parte del año y frontera natural entre regiones.

Túnel base del Furka : tramo subterráneo que permite atravesar los Alpes durante todo el año, evitando las condiciones extremas del antiguo paso de montaña.

Zermatt: destino final. Pueblo sin autos, ubicado a los pies del Matterhorn, uno de los símbolos más reconocibles de Suiza.

Historia del Glacier Express

El tren partió por primera vez el 25 de junio de 1930 a las 07:30 y llegó a su destino 11 horas después. Desde ese momento se realiza el recorrido original que está a cargo de Ferrocarriles Réticos, una empresa independiente de los Ferrocarriles Federales Suizos (SBB). Se estima que recibe cerca de 250.000 pasajeros por año.