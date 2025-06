Paro de colectivos: la UTA amenazó con una medida de fuerza, ¿qué líneas afecta?

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) alertó por un nuevo paro de colectivos que afectará a diferentes regiones del país, en medio de los reclamos por la falta de pago de los salarios a los trabajadores. ¿Qué líneas afecta?

" Me comuniqué con una de las empresas y me dijeron que no están en condiciones de cumplir con lo que se firmó, pero nosotros vamos a hacerles cumplir con lo que les corresponde a los trabajadores ", advirtieron desde el gremio.

Paro de colectivos UTA: qué líneas se verían afectada por la medida de fuerza



José Luis Sabao, secretario general de la UTA de la provincia de Corrientes, anunció que preparan una medida de fuerza para esta semana, en caso de que las cámaras empresariales no reviertan el panorama salarial de los empleados.

De acuerdo al reclamo del gremio, las empresas de colectivo deben abonar el saldo pendiente y cumplir con la diferencia de escala: anteriormente, los trabajadores cobraban de mínima $ 1.200.000 y se comprometieron a subir la base a $ 1.270.000.

No obstante, las compañías sostienen que no pueden hacerle frente al costo debido a la quita de subsidios por parte del Gobierno Nacional. " Es un problema que venimos atravesando desde hace tiempo y hay que buscarle la vuelta para darle una solución ", expresó.

Además, insistió que de no solucionarse este martes " lamentablemente vamos a entrar a un conflicto ". " Nosotros vamos a tomar una medida de acción desde el gremio, los delegados y trabajadores ", remarcó.

Marcha a tribunales por Cristina Kirchner: qué pasará con el transporte



Este miércoles 18 de junio, la expresidenta Cristina Kirchner se presentará en los tribunales de Comodoro Py, luego de que la Corte Suprema confirmará la condena por la Causa Vialidad.

En este marco, diferentes gremios anunciaron que llevarán adelante una marcha multitudinaria en repudio a la decisión de la Justicia. La movilización fue convocada para las 10 horas, desde San Juan y San José, en Constitución.

Desde las 15 horas, la CGT se reunirá en la sede del PJ para definir su participación y si llamará a un paro nacional. Por su parte, los sindicatos de transporte se plegarán a la postura de la central de trabajadores.