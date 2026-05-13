El miércoles 13 de mayo habrá un feriado bancario que afectará todas las operaciones. Así lo informaron desde la Asociación Bancaria, debido a un reclamo con las entidades financieras. En este marco, las operaciones presenciales estarán fuera de servicio y solo se podrá realizar estas únicas transacciones. Según el sindicado conducido por Sergio Palazzo, se frenará la atención al público en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Banco Hipotecario, debido a las recientes medidas que afectaron a los trabajadores. Desde el gremio, denunciaron el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales del país. “El cierre implica un vaciamiento de funciones esenciales y tendrá un fuerte impacto social”, remarcaron. El paro bancario se llevará adelante las últimas horas de la jornada, por lo que la medida de fuerza iniciará a las 12 horas en todas las sucursales del Banco Central y el Banco Hipotecario. La medida de fuerza se llevará adelante durante las últimas tres horas de atención bancaria del miércoles 13 de mayo, por lo que muchas operaciones podrían verse limitadas o directamente interrumpidas en el tramo final de la jornada. Entre los servicios que podrían registrar inconvenientes aparecen: De todos modos, se espera que continúen funcionando los canales digitales, como home banking y aplicaciones móviles.