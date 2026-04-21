A la hora de buscar soluciones para el hogar, las alternativas naturales se convierten en la primera opción para evitar el uso de productos químicos que pueden afectar la salud. En este contexto, el truco casero de colocar carbón con vinagre en un frasco se volvió sumamente popular por su capacidad para neutralizar olores. La tendencia de migrar hacia las soluciones naturales llegó para quedarse y cada vez son más quienes usan este truco popular para mitigar los malos olores. El carbón activado tiene una estructura porosa extremadamente fina que actúa como una esponja natural. Es capaz de absorber moléculas de olores, gases, humedad y toxinas del aire. Es el mismo principio que se usa en filtros de agua. Por su parte, el vinagre blanco es capaz de matar bacterias y hongos que generan malos olores. También, neutraliza compuestos alcalinos y ayuda a limpiar el aire. De esta manera, tener en un frasco ayuda a suprimir los malos olores de ambientes como el baño, la heladera, la cocina y hasta el living. Se aconseja el truco casero por su doble beneficio: ayuda a eliminar olor al mismo tiempo que es económico. Además, reutiliza frascos de mermelada o conservas que suelen estar tirados en casa. Es ideal para evitar el uso de ambientadores o fragancias artificiales que pueden dañar la salud. Para sacar los malos olores con este truco solo hará basta dejar el carbón en un frasco y cubrirlo en su totalidad con vinagre. Los mejores lugares para dejarlo son: Si bien no es un agente que no elimina los gérmenes, puede ser de gran ayuda para controlar los malos olores en zonas específicas del hogar.