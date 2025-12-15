Orgullo nacional: la marca argentina que se expande y abrirá 29 locales en Estados Unidos y México. Foto: Freddo

Una marca de helado artesanal premium en Argentina anunció que se expande y ahora abrirá 29 nuevos locales en el exterior. De esta manera, se posicionará en países como Estados Unidos, México, Brasil y Chile, por lo que se convertirá en un orgullo nacional.

Se trata de la empresa Freddo, una icónica cadena de heladerías argentinas que fue fundada en 1969 y que hoy su CEO, Raúl Mandía. Esta nueva estrategia incluye la recompra de locales y la entrada a nuevos segmentos .

Orgullo nacional: la marca argentina que se expande y abrirá 29 locales en Estados Unidos y México. Foto: Freddo

¿Cómo será la expansión en el país de esta icónica marca de helados argentina?

En principio, la cadena controlada por el fondo Pegasus Capital, anunció la recompra de 16 sucursales icónicas en Buenos Aires, como Puerto Madero, Palermo, Paseo Alcorta y Unicenter, con una inversión de u$s 4 millones.

Además, sumará 5 nuevos locales en Argentina y remodelará sus puntos de venta para ofrecer una experiencia más moderna, con mayor énfasis en cafetería.

“Es un hito para nosotros: volver a gestionar directamente nuestros locales más representativos nos permite recuperar la esencia de la marca y estar aún más cerca de quienes nos eligen todos los días”, declaró Raúl Mandía, CEO de Freddo.

Actualmente, Freddo opera 117 locales en Argentina y 86 en el exterior, con presencia consolidada en países como Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Paraguay, Panamá y Puerto Rico.

Los nuevos locales en el exterior de Freddo

Actualmente, Freddo cuenta con 86 puntos de venta en diferentes países de América. Su nuevo plan de crecimiento tiene en cuenta abrir 29 nuevos locales en los mercados mexicanos, chilenos, brasileños y estadounidenses. Vale destacar que también tiene presencia en Perú y Uruguay.

Esta expansión posiciona a la marca como una de las firmas argentinas con mayor proyección gastronómica en la región, exportando calidad premium y generando empleo en nuevos mercados después de 56 años en el rubro.

La importancia de esta nueva expansión

Con el nuevo proyecto de la compañía, aseguran que se renovará la experiencia en tienda para 2026: habrá locales rediseñados con una estética moderna y cálida que realza el disfrute del gelato de receta italiana característico de Freddo.

También se sumará una propuesta para ampliar sus cafeterías, por lo que habrá nuevos ambientes para que todos sus clientes disfruten de un servicio más completo.

Sus beneficios contemplan un impacto positivo en el desarrollo de la economía local, con la creación de puestos de trabajo y el fortalecimiento con la producción nacional.