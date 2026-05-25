Los conflictos entre vecinos suelen escalar por situaciones inesperadas como ruidos, medianeras, filtraciones y hasta árboles que invaden propiedades ajenas. Aunque muchas personas lo desconocen, el Código Civil contempla reglas específicas para estos casos y habilita a los propietarios afectados a exigir soluciones cuando plantas, ramas o raíces cruzan los límites de una vivienda.

En medio del crecimiento de barrios cerrados, viviendas con jardines y construcciones cada vez más pegadas entre sí, este tipo de disputas se volvió cada vez más frecuente. Por eso, la legislación establece qué puede hacer cada vecino y en qué situaciones está permitido intervenir directamente sobre árboles o raíces que generan problemas.

Cuándo se pueden cortar ramas o raíces del vecino

El Código Civil regula las distancias mínimas para plantar árboles y arbustos cerca de otra propiedad.

Según el artículo 691, los árboles altos deben ubicarse al menos a dos metros de la línea divisoria entre terrenos, mientras que los arbustos o árboles bajos deben respetar una distancia mínima de 50 centímetros.

Si esas condiciones no se cumplen, la persona afectada puede reclamar que los árboles sean retirados o reubicados para evitar daños o invasiones sobre su propiedad.

Qué pasa si las ramas invaden otra vivienda

La normativa también contempla los casos en los que las ramas avanzan sobre patios, techos, jardines o construcciones vecinas.

En esas situaciones, el propietario perjudicado tiene derecho a exigir que el vecino corte las ramas que invaden su espacio privado.

El Código Civil establece que los propietarios pueden exigir el corte de ramas invasoras e incluso eliminar raíces ajenas que afecten su terreno.

La ley considera que nadie puede ocupar o afectar parcialmente una propiedad ajena mediante árboles o plantas que excedan los límites permitidos.

El caso especial de las raíces

Cuando el problema involucra raíces que atraviesan el terreno y generan daños o molestias, el Código Civil otorga todavía más facultades al vecino afectado.

En esos casos, la persona puede cortar las raíces por cuenta propia dentro de su propiedad, incluso sin necesidad de pedir autorización previa al dueño del árbol.

Se trata de una de las herramientas más directas contempladas por la legislación para evitar daños estructurales, levantamiento de pisos o afectaciones en cañerías y construcciones.

Qué dice la ley sobre los árboles medianeros

El Código Civil también establece reglas para los árboles ubicados sobre medianeras o cercos compartidos.

En esos casos, los árboles se consideran medianeros y cualquiera de los propietarios puede solicitar su derribo.

La única excepción aparece cuando esos árboles funcionan como mojones o límites identificatorios entre terrenos, ya que allí se requiere acuerdo entre ambas partes antes de avanzar con cualquier modificación.