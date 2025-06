No fueron los humanos: un nuevo estudio descubrió el verdadero origen de la pirámide más antigua del mundo

Las pirámides son construcciones impresionantes creadas por la humanidad. Su diseño monumental y los misterios que las rodean continúan fascinando a arqueólogos y científicos de todo el mundo.

Ahora, un nuevo estudio publicado en la revista Archaeological Prospection desconcierta a la comunidad científica al cuestionar el origen y la edad de la pirámide más antigua conocida hasta hoy.

¿Cómo se construyó la pirámide más antigua del mundo?

Durante mucho tiempo, la pirámide escalonada de Djoser, en Egipto, construida alrededor del año 2630 a.C., fue considerada la más antigua. Sin embargo, investigaciones recientes indican que la pirámide de Gunung Padang, en Indonesia, es aún más antigua, con orígenes que se remontan al Paleolítico, entre los años 25.000 y 14.000 a.C.

Según el estudio liderado por Danny Hilman Natawidjaja, del Instituto Indonesio de Ciencias, el núcleo de esta estructura consiste en lava andesita tallada con precisión. Los expertos sugieren que Gunung Padang comenzó como una colina natural de lava, que luego se transformó en una estructura monumental.

Lo que más sorprendió a los científicos fueron las técnicas avanzadas de construcción utilizadas, que podrían datar del último período glaciar, hace aproximadamente 11.000 años.

El estudio publicado en Archaeological Prospection sostiene que "este yacimiento, junto con otros como Göbekli Tepe en Turquía, demuestra que las sociedades preagrícolas poseían capacidades que hemos subestimado históricamente".

No obstante, no todos los expertos están convencidos. Flint Dibble, arqueólogo de la Universidad de Cardiff, sostiene que no hay evidencia clara de que las capas enterradas de la pirámide hayan sido alteradas por humanos. Según él, los patrones observados podrían haberse formado de manera natural.

A pesar de las críticas, el geólogo Hilman Natawidjaja invita a la comunidad científica a participar en la investigación de Gunung Padang. "Estamos abiertos a que se realicen más estudios para validar nuestras conclusiones. La ciencia siempre debe estar dispuesta a ser cuestionada", afirmó.

¿La Danta es la pirámide más alta del mundo?

Más allá de la creencia popular de que las pirámides más grandes se encuentran en Egipto o México, la más alta del mundo se localiza en Guatemala. Con una altura de 170 metros, La Danta, en el sitio arqueológico de El Mirador, se presenta como la más alta conocida hasta ahora.

Construida por la civilización maya alrededor del año 300 a.C., esta estructura no solo resalta por su altura, sino también por su volumen, que abarca cerca de 2.8 millones de metros cúbicos de material.

Sin embargo, en cuanto a volumen, la pirámide de Cholula, en México, lidera con 4.5 millones de metros cúbicos, convirtiéndose en el basamento piramidal más grande del mundo.