No es leche: la bebida que brinda más calcio y es esencial para la salud de los huesos.

Desde la infancia, la leche es una bebida que consumimos con regularidad. Su aporte de nutrientes, minerales y proteínas resulta esencial para el crecimiento y el fortalecimiento de nuestros huesos.

No obstante, no es la única bebida que ofrece estos beneficios. El té de kukicha, una infusión milenaria de Japón, posee un alto contenido de calcio, incluso superior al de la leche y más vitamina C que la naranja.



Esta bebida, con un sabor a nuez y una textura ligeramente cremosa, es clave para reducir el colesterol malo, combatir el estrés y mejorar la digestión.



Características del té kukicha

El té de kukicha proviene de las ramas y tallos de la planta Camelia Sinensis. Por ello, se le conoce como el "té de ramita" (kukicha en japonés) o el "té de los tres años".

Esta bebida contiene antioxidantes, como la vitamina C y D y también proporciona vitamina A, esencial para la salud visual, además de minerales como el zinc, manganeso, cobre y selenio.

Asimismo, un estudio de la Universidad Complutense de Madrid, España, indica que el té de kukicha ofrece el triple de calcio (440 miligramos por cada 100 gramos) en comparación con la leche (125 miligramos por cada 100 gramos).

Desde fortalecer el sistema inmunológico hasta reducir el colesterol, el té de kukicha es una bebida milenaria con múltiples beneficios para la salud:

Fortalece el sistema inmune: su alto contenido de vitamina C previene enfermedades respiratorias.

Fortalece el sistema inmunológico: los minerales del té de kukicha, como zinc y manganeso, son clave para evitar infecciones y enfermedades.

Mejora la digestión: esta bebida es ideal para dietas depurativas, gracias a su efecto diurético, que ayuda a combatir la retención de líquidos y la hinchazón.

Refuerza los huesos y dientes: por su alto contenido de minerales, el té de kukicha actúa como la leche en la consolidación de los huesos. También previene caries.

Tiene efecto antioxidante: su aporte de vitaminas A y C ayuda a mantener la juventud y prolongar la belleza.

Reduce el colesterol: las propiedades del té japonés son vitales para combatir las lipoproteínas de baja densidad (LDL).

El paso a paso para preparar el té de kukicha