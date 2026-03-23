Mantener la heladera limpia no solo es clave para conservar mejor los alimentos, sino también para evitar la aparición de olores desagradables. Aunque durante años se popularizaron soluciones caseras como el vinagre o el bicarbonato, una especialista en orden y limpieza asegura que existe un método más efectivo. La experta Begoña Pérez, conocida en redes sociales como “La Ordenatriz”, reveló que el agua oxigenada puede convertirse en una gran aliada para higienizar el interior del electrodoméstico y eliminar los malos olores de manera rápida. Según explicó, este producto tiene propiedades desinfectantes que ayudan a remover manchas difíciles y neutralizar aromas persistentes dentro del refrigerador. Uno de los problemas más comunes en la heladera es la aparición de manchas amarillas en estantes y paredes internas. Muchas veces, estas marcas no desaparecen ni siquiera con una limpieza profunda. Para estos casos, la especialista recomienda utilizar agua oxigenada en crema, similar a la que se usa para el cabello. El procedimiento es simple: Después de ese tiempo, las manchas suelen desaparecer o reducirse notablemente, lo que facilita la limpieza final. Además de las manchas, otro inconveniente frecuente es el olor que se genera por restos de comida o alimentos en mal estado. Para este problema, Pérez recomienda usar agua oxigenada líquida, la versión común que se consigue en supermercados y farmacias. El método consiste en colocar varios recipientes con el producto dentro del electrodoméstico: De acuerdo con la especialista, el líquido ayuda a absorber los olores acumulados y deja el interior de la heladera más fresco. La experta también compartió consejos para limpiar otros electrodomésticos de uso cotidiano. En el caso del microondas, recomienda utilizar limón, ya que contiene ácido cítrico y aceites esenciales que ayudan a eliminar grasa y olores. El proceso es sencillo: Este vapor facilita que los restos de comida se desprendan con mayor facilidad. Para quitar el moho que suele aparecer en la goma del tambor de la lavadora, la especialista recomienda utilizar un paño de algodón humedecido con lejía y frotar las zonas afectadas. En el caso de la campana de la cocina, el truco consiste en generar vapor para aflojar la grasa acumulada. Para hacerlo: Luego, la suciedad se puede retirar con mayor facilidad utilizando un paño.