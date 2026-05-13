El espejo redondo tuvo su momento. Durante años fue el accesorio infaltable en baños modernos y minimalistas, pero en 2026 los diseñadores de interiores lo dejaron en segundo plano. Una nueva forma tomó el protagonismo y combina estética con funcionalidad. El espejo irregular o de forma orgánica es la tendencia dominante en baños modernos este año. A diferencia del círculo perfecto o el rectángulo clásico, estos espejos tienen bordes asimétricos, ondulados o con recortes que los convierten en piezas decorativas por derecho propio. No se trata solo de una decisión estética. Los diseñadores los eligen porque resuelven dos problemas a la vez: aportan personalidad al espacio sin necesidad de agregar otros elementos decorativos, y se adaptan mejor a baños de distintos tamaños. Las variantes más elegidas en 2026 son: Si bien el espejo rectangular sigue siendo una opción segura para baños pequeños o de líneas muy austeras, la tendencia general se inclina hacia formas que rompan la simetría del espacio. En conclusión, el cambio no es caprichoso. El baño pasó de ser el cuarto menos pensado de la casa a un espacio de diseño con identidad propia, y el espejo es hoy el elemento que más rápido transforma su estética sin obra ni inversión mayor.