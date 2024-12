Murió la escritora Beatriz Sarlo

Beatriz Sarlo, una de las escritoras e intelectuales más influyentes de los últimos tiempos en la Argentina, murió a los 82 años . La noticia se confirmó este martes.

Hace unos diez días fue internada en el sanatorio Otamendi tras sufrir un ACV masivo, que la dejó con problemas motrices. Si bien logró salir de la terapia intensiva, esta madrugada tuvo una descompensación y falleció .

La licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires (UBA), se destacó en el ámbito de la literatura y la cultura, y fue autora de varios libros. También dio clases en la universidad nacional y en varias casas de estudios de los Estados Unidos.

Beatriz Sarlo, entre las intelectuales más destacadas de la Argentina

Sarlo se consolidó como figura de la literatura y crítica cultural. Actualmente es reconocida por libros como Escenas de la vida posmoderna y una vasta trayectoria en el campo académico.

Dejó un legado a través de su obra, marcada por el análisis profundo de la sociedad, la política y la cultura y su fallecimiento representa una pérdida irreparable para el mundo cultural.

Entre los diversos reconocimientos que obtuvo se destacan la beca Guggenheim, el Premio a la Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes, el diploma al mérito Konex, la Orden do Merito Cultural, grado Gran Cruz, de la República de Brasil, y la Pluma de Oro de la Academia Argentina de Periodismo.

Fue parte del consejo de redacción de la revista Los Libros, hasta su clausura en 1976. Desde 1978 hasta 2008 dirigió la revista de cultura y política Punto de Vista, un prestigioso ámbito de discusión y difusión intelectual. También trabajó en el Centro Editor de América Latina, con Boris Spivacow.

Desde hace pocos años trabajaba en su libro de memorias, la que sería su última obra, según ella misma había declarado. "Es una autobiografía centrada en el hecho de no entender, que es mi experiencia constitutiva -dijo en 2022 al diario La Nación.

"Uno podría decir que solo me he interesado por aquello que no entiendo, con lo cual también se podría decir que no he terminado de entender nada. Va a ser mi último libro. A fin de mes cumplo ochenta años y en algún momento me voy a morir", agregó. El libro tenía fecha de publicación en marzo de 2025.

Hasta estas últimas semanas, Sarlo vivía en su departamento de Caballito, pero tuvo un ciclo de deterioro de la salud muy veloz, precipitado en los últimos meses .

Un factor determinante fue la muerte de quien fue su pareja en las últimas décadas, el cineasta Rafael Filipelli, en marzo de 2023. Durante el último año, no se la vio activa en el ámbito público.

Ahora sus allegados esperan la llegada de su exmarido, Alberto Sato, desde Chile. Hasta el momento, no se confirmó el lugar y día en que será despedida.