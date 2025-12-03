Los Pumas ya tienen definido su camino en el Mundial de Rugby Australia 2027. El sorteo de la fase de grupos confirmó que Argentina integrará el Grupo C junto a Fiji, España y Canadá, rivales a priori accesibles que deberían permitir al equipo que dirige Felipe Contepomi avanzar de ronda con aspiraciones de liderar la zona.

En los papeles, el encuentro ante Fiji es el que representa el mayor obstáculo dentro del grupo. Los isleños del Pacífico han demostrado en las últimas ediciones mundialistas que poseen un rugby físico y explosivo, capaz de complicar a cualquier rival cuando encuentran su mejor versión.

España llega con la ilusión de dar la sorpresa después de lograr su clasificación, mientras que Canadá busca recuperar el protagonismo que tuvo en décadas pasadas dentro del rugby internacional.

x (@lospumas)

Ninguno de estos tres rivales aparece como favorito ante Argentina, pero el rugby ha enseñado que cualquier descuido en un Mundial puede resultar fatal.

Los posibles cruces si Los Pumas terminan primeros en su grupo

La verdadera incertidumbre para Los Pumas comienza después de superar la primera fase. Si Argentina logra terminar como líder del Grupo C, enfrentará en octavos de final al tercer puesto del Grupo A, E o F.

Este cruce, en principio, debería resultar favorable para las aspiraciones argentinas, ya que enfrentaría a un equipo que apenas logró clasificar como uno de los mejores terceros del torneo.

El verdadero examen llegará en los cuartos de final. Si Los Pumas avanzan desde octavos, deberán medirse contra el ganador del Grupo D, que tiene a Irlanda como cabeza de serie.

Sin embargo, el nuevo formato del Mundial introduce una variable impredecible: por primera vez habrá 24 selecciones y cuatro mejores terceros avanzarán, lo que significa que algún equipo tradicionalmente poderoso podría aparecer en esa posición.

Además del equipo del trébol, el Grupo D incluye a Escocia, Uruguay y Portugal, rivales que pelearán intensamente por acompañar a Irlanda en la siguiente ronda. Un cruce de cuartos ante los irlandeses representaría una prueba mayúscula para las ambiciones argentinas.

Si Argentina supera esa instancia y alcanza las semifinales, el horizonte se complica aún más. El camino probable los llevaría a enfrentar al ganador del Grupo F, donde Inglaterra y Gales aparecen como los máximos candidatos.

Ambas potencias del rugby europeo cuentan con tradición, infraestructura y plantel para llegar lejos en el torneo. Inglaterra, con su juego estructurado y poderoso, representa siempre un rival temible, mientras que Gales, aunque irregular en los últimos años, posee la experiencia y el talento para brillar en momentos clave.

Prensa UAR

El camino si Los Pumas terminan segundos en su grupo

El escenario cambia drásticamente si Los Pumas terminan segundos en el Grupo C. En ese caso, el cruce de octavos los enfrentaría directamente contra el segundo del Grupo F, lo que implica un duelo anticipado contra Inglaterra o Gales.

Terminar en la segunda posición de la zona significaría encontrarse con un gigante del rugby mundial mucho antes de lo deseado, reduciendo significativamente las chances de avanzar profundo en el torneo.

Nuevo formato

El Mundial de Australia 2027 introduce cambios importantes en su formato. Por primera vez, el torneo contará con 24 selecciones divididas en seis grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros de cada zona avanzarán automáticamente a octavos, junto a los cuatro mejores terceros.

Esta modificación aumenta el número total de partidos de 48 a 52, aunque el campeón seguirá disputando siete encuentros en total. La innovación apunta a dar más oportunidades a las selecciones emergentes y aumentar la competitividad de la primera fase.

La competencia se extenderá del 1 de octubre al 13 de noviembre de 2027, consolidando la expansión del rugby mundial.