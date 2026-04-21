El Gobierno nacional avanzó con un nuevo cambio en el régimen de control de armas que impacta directamente en los trámites para su adquisición. La medida, oficializada en el Boletín Oficial, elimina un requisito y forma parte de una política más amplia de simplificación administrativa. La principal modificación es la eliminación de la habilitación municipal como requisito obligatorio para realizar trámites ante el Registro Nacional de Armas (RENAR). Hasta ahora, quienes querían avanzar en gestiones vinculadas a armas de fuego debían presentar esta autorización local. Con la nueva resolución, ese paso deja de ser necesario, lo que agiliza el proceso para los usuarios. Según se explicó oficialmente, el objetivo es reducir la burocracia sin modificar los controles de fondo, es decir, sin alterar las condiciones legales vigentes para acceder a un arma. Con este cambio, el impacto se verá principalmente en: Pese a la flexibilización, el acceso a armas en Argentina continúa regulado. Para comprar y tener un arma de fuego, se mantienen condiciones clave: La medida se suma a una serie de decisiones recientes del Gobierno orientadas a flexibilizar el acceso legal a armas. Como es el caso de la digitalización de trámites como la CLU, la reducción de tiempos administrativos y los cambios en el régimen de tenencia. En este contexto, especialistas señalan que el eje está puesto en facilitar el acceso dentro del circuito legal, aunque el debate sobre el impacto en la seguridad sigue abierto. El Gobierno sostiene que el objetivo es modernizar el sistema sin perder trazabilidad ni seguridad. En la práctica, el cambio apunta a hacer más rápido el acceso legal, pero sin eliminar las condiciones que regulan la tenencia. Así, el mercado formal de armas en Argentina entra en una nueva etapa. Menos burocracia, mismos controles y un acceso que, para muchos usuarios, será más directo que antes.