Milei confirmó nuevo aumento para jubilados de ANSES: cuánto cobran con bono, extra y aguinaldo

En junio, los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo recibirán un alivio económico significativo: hasta $ 527.000 en sus bolsillos gracias a la suma del aumento por inflación, un bono extraordinario y el medio aguinaldo.

La ANSES ya oficializó los montos y detalló quiénes acceden a cada beneficio. ¿Cómo se compone ese ingreso total y quiénes lo reciben completo?

¿Cómo se descompone el monto total?

Los jubilados que cobran la mínima accederán a los siguientes montos:

Haber mensual con aumento: $ 304.695

Bono adicional: $ 70.000

Aguinaldo estimado: $ 152.347

El aguinaldo, o Sueldo Anual Complementario (SAC), equivale al 50% del mejor haber mensual recibido entre enero y junio. En este caso, se considera el monto ya ajustado con el aumento de junio.

¿Qué porcentaje aumentan las jubilaciones en junio?

Según la nueva fórmula de movilidad, que ajusta los haberes de acuerdo a la inflación, las jubilaciones recibirán un aumento del 2,8 %, correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril.

Este incremento eleva el haber mínimo de $ 296.345 a $ 304.695, monto sobre el cual se calcula el aguinaldo.

¿Quiénes pueden acceder al bono de $70.000?

El bono de refuerzo de $ 70.000 será otorgado a quienes perciben la jubilación mínima o ingresos dentro de un tope específico.

Este bono, que el Gobierno decidió no actualizar por razones fiscales, no forma parte del cálculo del aguinaldo, ya que se considera un ingreso no permanente.

¿Qué sucede con quienes cobran por encima del haber mínimo?

Los jubilados que reciben montos mayores también cobrarán el aguinaldo, en proporción a su haber más alto del semestre. No obstante, el bono de $ 70.000 no se paga a quienes superan cierto nivel de ingresos, por lo que el total a cobrar varía según cada caso.