Los remedios caseros constantemente están recuperando popularidad en contraposición a los productos industriales. Un número creciente de individuos opta por soluciones prácticas y económicas para limpiar y perfumar su hogar sin depender de químicos perjudiciales.

Uno de los métodos más destacados consiste en hervir hojas de laurel junto con vinagre blanco.

El resultado es asombroso: elimina olores desagradables, deja un aroma fresco y proporciona una sensación de tranquilidad en el ambiente.

Mezclar vinagre y laurel: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve Fuente: Archivo

¿Cómo se elabora la mezcla?

El procedimiento es sencillo y no requiere ingredientes costosos. Solo necesitas:

1 taza de agua

1 taza de vinagre blanco

3 o 4 hojas de laurel

Coloca todo en una olla y deja hervir durante 10 minutos. El vapor realiza la labor de neutralizar olores fuertes y liberar los aceites esenciales del laurel, que son responsables de su fragancia herbal.

Cuando el líquido se enfríe, también puedes utilizarlo para limpiar superficies con un paño. El resultado es un brillo natural y un aroma duradero.

Efecto Doble de Limpieza: Vinagre y Laurel

El vinagre actúa como un neutralizador de olores y como un desinfectante suave. Por otro lado, el laurel contribuye con frescura y contiene compuestos como eucaliptol y linalol, que poseen propiedades calmantes y antibacterianas.

Juntos, estos elementos generan un efecto doble: purifican y optimizan la calidad del aire sin requerir aerosoles ni fragancias sintéticas.

Trucos para eliminar olores en casa

Ventila la cocina o la habitación mientras hierve la mezcla , ya que el olor inicial del vinagre puede ser intenso.

No bebas el líquido : el : el vinagre en exceso puede irritar el estómago y dañar el esmalte dental.

Ideal para espacios donde se acumulan olores, como cocina y baño.

Truco de limpieza: limón, hierbas, ahorro y ecología natural

Cada vez más personas comparten sus experiencias con este truco de limpieza, creando comunidades en línea donde intercambian consejos y variantes.

Algunos recomiendan añadir rodajas de limón o hierbas aromáticas adicionales, como romero o tomillo, para intensificar el aroma y los beneficios del proceso.

Mezclar vinagre y laurel: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve Fuente: Archivo

Los expertos en limpieza natural destacan que estos métodos no solo son económicos, sino también ecológicos. Al optar por remedios caseros, se reduce el uso de productos químicos perjudiciales para el medio ambiente y se fomenta un estilo de vida más sostenible y consciente.