Conviene usar la mezcla dentro de los 2 o 3 días, ya que la cáscara de banana se descompone rápidamente. Foto: Generada por ChatGPT.

Las soluciones caseras ganan cada vez más protagonismo por su bajo costo y su impacto ambiental reducido. Es así que una combinación simple comenzó a viralizarse: mezclar café usado con banana y agua.

Lejos de ser un truco más sin fundamento, esta mezcla tiene múltiples usos en el hogar y cada vez más personas la incorporan por sus beneficios sobre todo en jardinería.

¿Para qué sirve mezclar café usado con banana?

El café molido que queda después de su preparación suele terminar en la basura, pero en realidad conserva propiedades útiles. Al combinarlo con la cáscara de la banana, se potencia su capacidad para ayudar al crecimiento y a la floración de las plantas.

Entre los principales usos que se destacan:

Ayuda a eliminar malos olores: los restos de café tienen la capacidad de absorber aromas fuertes, por lo que suelen utilizarse en tachos de basura, heladeras y otros espacios cerrados.

Funciona como limpiador natural: gracias a su textura granulada, el café puede remover suciedad y residuos adheridos sin dañar determinadas superficies.

Favorece la producción de compost: incorporado en pequeñas cantidades, aporta materia orgánica y puede contribuir a acelerar el proceso de descomposición de los residuos biodegradables.

¿Por qué recomiendan mezclar café con cáscara de banana?

El principal motivo por el que esta mezcla se volvió tendencia es su doble beneficio: permite reutilizar un residuo cotidiano y, al mismo tiempo, evitar el uso de productos químicos más agresivos.

La cáscara de banana aporta minerales como potasio, calcio y magnesio. Foto: generada por ChatGPT.

Detrás de este truco hay una explicación sencilla: tanto la cáscara de banana como el café usado contienen nutrientes que pueden beneficiar el crecimiento de las plantas. La primera aporta potasio, calcio y magnesio, mientras que el segundo incorpora nitrógeno, un componente clave para el desarrollo de raíces fuertes y suelos más fértiles.

Por eso, cada vez más personas eligen esta mezcla como abono casero para macetas, huertas y jardines.

¿Cómo prepararlo correctamente?

Cómo preparar la mezcla de café usado y banana en solo 5 pasos:

1. Reuní los ingredientes. Colocá en un recipiente dos o tres cucharadas de café usado, preferentemente seco, junto con una cáscara de banana cortada en pequeños trozos.

2. Sumá agua a la preparación. Agregá un vaso de agua para facilitar la integración de los ingredientes y obtener una mezcla más uniforme.

3. Mezclá o licuá todo. Procesá la preparación hasta conseguir una consistencia homogénea, sin grandes trozos de cáscara.

4. Dejá reposar unos minutos. Aunque no es indispensable, esperar unos minutos puede ayudar a que los componentes se integren mejor.

5. Aplicala donde la necesites. Una vez lista, la mezcla puede utilizarse como fertilizante natural en macetas, huertas o jardines. También hay quienes la aprovechan para neutralizar olores o como alternativa de limpieza en determinadas superficies.

¿Cuáles son los factores a tener en cuenta?

Hay un aspecto que no debe pasarse por alto: una vez preparada, la mezcla conviene utilizarla dentro de las 48 a 72 horas. Esto se debe a que la cáscara de banana comienza a descomponerse rápidamente, especialmente si se la mantiene a temperatura ambiente.

Además, los especialistas en jardinería recomiendan no aplicar cantidades excesivas sobre las plantas. También es aconsejable distribuir la mezcla alrededor de la planta y evitar el contacto directo con tallos y hojas para prevenir posibles daños.