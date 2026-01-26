Cada vez más personas eligen alternativas naturales para mantener su hogar limpio, sin recurrir a productos industriales costosos o con químicos agresivos.

En este contexto, una fórmula casera recomendada es la mezcla de bicarbonato de sodio con agua oxigenada. Esta combinación se destaca por su capacidad para eliminar suciedad, desinfectar superficies y blanquear la ropa.

¿Por qué recomiendan mezclar bicarbonato con agua oxigenada?

La mezcla de bicarbonato de sodio y agua oxigenada genera una combinación poderosa. El bicarbonato actúa como abrasivo suave, ideal para remover suciedad incrustada sin dañar superficies, mientras que el agua oxigenada aporta propiedades antimicrobianas y blanqueadoras.

Mezclar bicarbonato de sodio con agua oxigenada: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Juntos, forman una pasta que puede aplicarse en baños, cocinas, textiles y utensilios, ofreciendo una solución efectiva para limpiar,desinfectar y neutralizar olores sin necesidad de productos industriales.

¿Cómo preparar la mezcla casera?

La fórmula es sencilla y económica. Para obtener una pasta homogénea y fácil de aplicar , se recomienda mezclar:

3 partes de bicarbonato de sodio

1 parte de agua oxigenada (10 volúmenes)

La consistencia debe ser cremosa, similar a una pasta dental. Puede guardarse en un recipiente cerrado por algunos días, aunque se recomienda preparar pequeñas cantidades para mantener su efectividad.

¿Cómo eliminar la suciedad con esta mezcla?

La pasta puede utilizarse en múltiples superficies y objetos del hogar. Además, se puede ajustar la concentración diluyendo la mezcla en agua para usos más suaves.

Algunas aplicaciones son:

Juntas y azulejos : aplicar con un cepillo de dientes viejo, frotar suavemente y enjuagar.

Ropa blanca : disolver dos cucharadas en un balde con agua caliente, dejar las prendas en remojo por 30 minutos y luego lavar normalmente.

Utensilios de cocina : cubrir con la pasta, dejar actuar 5 minutos y enjuagar para eliminar bacterias y restos de alimentos.

Tablas de picar y recipientes : aplicar para eliminar olores y desinfectar.

Cepillos de dientes: sumergir en una solución diluida durante 10 minutos para una limpieza profunda y enjuagar con abundante agua.

Otros usos del agua oxigenada

Además de ser un excelente aliado para la limpieza del hogar, el agua oxigenada también ofrece múltiples usos en el cuidado de la salud: